Incidenti oggi, 18enne morto in moto a Padova/ A San Donato scontro fra bus e tir

Scopriamo anche oggi, mercoledì 23 novembre 2022, quali sono stati gli incidenti più gravi verificatisi sulle strade italiane e che hanno causato purtroppo delle vittime. Partiamo da quanto avvenuto in quel di Padova dove purtroppo è morto un ragazzo di soli 18 anni. La vittima, come riferito dai media locali, si chiamava Emanuele Piccolo e si trovava in sella alla sua moto, una Kawasaki 600 quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Purtroppo per lui sul suo cammino ha trovato un albero con cui ha impattato in maniera devastante, uno scontro che gli è stato fatale.

Il ragazzo si stava recando presso il campo da calcio per gli allenamenti con la squadra locale del Torre, ad un centinaio di metri da casa sua. Come detto sopra, restano incerte le cause che hanno portato alla morte del 18enne: si sa che il giovane ha impattato con un ponticello prima di finire appunto fuori strada, scontrandosi con un albero vicino. Una volta allertati i soccorsi, sul luogo segnalato si sono recati gli uomini del 118, che però non hanno potuto nulla, troppo gravi le ferite del ragazzo dopo lo scontro.

INCIDENTI OGGI, SCONTRO FRA BUS E TIR: DIECI FERITI

Fra gli incidenti più gravi che vi segnaliamo oggi, anche quello avvenuto ieri in quel di San Donato Milanese, in provincia di Milano, dove si è verificato un tamponamento fra un autobus e un tir. Sulla strada provinciale Paullese, poco prima della mezzogiorno di ieri, l’impatto violento fra i due mezzi pesanti che fortunatamente non ha provocato alcuna vittima, ma i feriti sono stati diversi.

Il 118, come riferito da TgCom24.it, ha medicato sul posto almeno una decina di persone, quasi tutti per abrasioni o contusioni, mentre l’autista del bus è rimasto incastrato fra il mezzo pubblico e il tir, riportando delle sospette fratture alle gambe: non è comunque in pericolo di vita. In totale, oltre all’autista del bus, nove persone sono state trasportate in codice giallo e verde. Illeso invece il conducente del camion: tutta da chiarire la dinamica di quanto accaduto ed eventuali responsabilità. Da segnalare infine un tragico schianto avvenuto nella giornata di oggi a L’Aquila, lungo la statale SS260, che ha causato la morte di una donna dopo uno scontro fra due auto.

