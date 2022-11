Incidenti oggi, 18enne morto in moto a Rieti/ Bimba di 6 anni gravissima a Terni

E’ venerdì 25 novembre 2022 e anche oggi facciamo il punto su quali siano stati gli incidenti più gravi verificatisi sulle strade del nostro Paese, gli sconti mortali che hanno causato delle vittime. Cominciamo da quanto avvenuto in quel di Rieti, precisamente nella frazione di Vazia, dove a perdere la vita è stato un ragazzo di soli 18 anni.

Il giovanissimo era a bordo della sua moto, un’Aprila di cilindrata 125, quando ha perso il controllo in via Kennedy, finendo rovinosamente a terra. Un impatto violentissimo che purtroppo non ha lasciato scampo allo stesso giovane centauro: quando gli uomini del soccorso stradale sono giunti sul luogo segnalato, per lo stesso ragazzo non vi era purtroppo già più nulla da fare, gravissime le ferite riportate dopo la scivolata. La giovane vittima viveva a Santa Rufina, frazione del comune di Cittaducale (in provincia di Rieti), distante dal luogo dell’incidente all’incirca una 15ina di chilometri. La strada è stata chiusa a lungo per consentire tutti i rilievi necessari agli agenti, dopo di che il traffico è potuto tornare alla normalità.

INCIDENTI OGGI, BIMBA DI 6 ANNI GRAVISSIMA A TERNI: I DETTAGLI

Fra gli incidenti più gravi che vi segnaliamo oggi, anche quello avvenuto in località Ghisa, lungo la strada provinciale 246 che collega Montecchio a Trissino, in provincia di Terni, nella regione Umbria.

Nel pomeriggio di ieri, un’auto guidata da una donna si è scontrata con un platano, e la figlioletta di sei anni che era con lei ha riportato delle ferite giudicate gravissime. Viste le condizioni della bimba, sul luogo del sinistro si è recato un elisoccorso, che ha trasportato d’urgenza, in codice rosso, la piccola, presso l’ospedale di Verona. La mamma è invece rimasta ferita in maniera meno grave. Secondo una prima ricostruzione pare che la donna abbia fatto tutto da sola visto che non risultano esservi altre auto coinvolte. Sono attesi aggiornamenti sulle condizioni della piccola nei prossimi giorni.

