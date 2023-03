Incidenti oggi, 19enne gravissima a Torino/ Auto fuori strada: mezzo distrutto

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo riportarvi oggi vi è senza dubbio quello avvenuto nelle prime ore di ore a Carignano, comune della provincia di Torino. Qui una ragazza giovanissima, di soli 19 anni, versa in condizioni disperate dopo che l’auto su cui viaggiava è finita fuori strada. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, così come si legge sul sito di Repubblica, la 19enne era a bordo di una vettura condotta da una ragazza di 23 anni, di lavoro commessa, con una 18enne sul sedile del passeggero e residente a Polonghera, in provincia di Cuneo.

Le tre stavano viaggiando sulla strada provinciale 663, in località Ceretto, quando deve essere successo qualcosa di inspiegabile: la 23enne ha infatti perso il controllo del proprio mezzo, uscendo dalla sede stradale, e terminando la sua corsa impazzita distruggendo quasi completamente la propria auto. La 23enne e la 18enne sono state trasportate presso l’ospedale Santa Croce Moncalieri, fortunatamente solo ferite in maniera lieve, mentre la 19enne, che si trovava sul sedile posteriore al momento dell’impatto, è stata soccorsa in condizioni molto gravi così come giudicato dai medici del Cto che l’hanno visitata subito dopo il loro intervento sul luogo segnalato.

INCIDENTI OGGI, PEUGEOT 208 FUORI STRADA A TORINO ABBATTE PALI DELLA LUCE

Le tre amiche erano a bordo di una Peugeot 208 blu e sull’incidente sono in corso tutti gli accertamenti del caso, con i carabinieri che stanno indagando per cercare di ricostruire quanto accaduto, la dinamica dello scontro. La conducente verrà a breve sottoposta anche ad alcol e droga test come da prassi, escludendo quindi che la stessa si sia messa al volante da ubriaca o dragata, e dopo essere finita fuori strada ha abbattuto dei pali della luce.

Le tre amiche sono rimaste incastrate nelle lamiere e per liberarle è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco dopo di che sono state affidate agli uomini del 118 e trasportare presso gli ospedali di Torino e Moncalieri.

