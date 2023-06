Incidenti oggi, 19enne morta a Bologna dopo frontale/ All’Elba deceduto un 60enne

Andiamo a scoprire come di consueto anche oggi, giovedì 8 giugno 2023, quali sono stati gli incidenti stradali più gravi avvenuti nel nostro Paese. Partiamo da quanto accaduto nella giornata di ieri in quel della provincia di Bologna, precisamente a Ponte Ronca di Zola Predosa. L’episodio si è verificato lungo la Nuova Bazzanese, ed ha purtroppo coinvolto una ragazza di 19 anni, che ha perso la vittima.

La giovane si chiamava Daria Teodora Rotaru ed era a bordo della propria auto, una Dacia Duster, quando si è scontrata con un furgoncino Fiat Ducato, un frontale devastante che non ha lasciato scampo alla 19enne. Quando gli uomini del soccorso stradale si sono recati sul luogo segnalato, purtroppo per la giovane non vi era già più nulla da fare e, nonostante i vari tentativi di rianimarla, alla fine ne è stato decretato il decesso sul posto a seguito delle lesioni mortali.

INCIDENTI OGGI, 60ENNE MOTOCICLISTA MOLTO ALL’ISOLA D’ELBA

Fra gli incidenti più gravi che vi segnaliamo oggi anche quello che è accaduto all’isola d’Elba, nei pressi di Rio Marina, in provincia di Livorno, dove ha perso la vita un motociclista. La vittima era a bordo della sua motocicletta quando si è scontrata con un’auto lungo la strada provinciale 26, subito dopo una curva.

La vittima aveva 60 anni ed era originario della provincia di Siena e secondo una prima ricostruzione fornita dai carabinieri, non è da escludere che a causare lo scontro fra moto e auto sia stato l’asfalto bagnato che ha fatto perdere il controllo al motociclista. Subito dopo lo scontro con l’auto il 60enne a bordo della motocicletta è stato sbalzato sul guardrail, dove è morto di fatto sul colpo. Alla guida dell’auto vi era invece un 40enne originario dell’Isola d’Elba che è rimasto comunque illeso. Dopo l’incidente era stato pre allertato anche l’elicottero Pegaso che però nulla ha potuto dopo aver ricevuto le notizie circa il decesso dell’uomo.

