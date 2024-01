Incidenti oggi, 19enne morto a Cagliari dopo auto in mare/ A Piacenza deceduto un 53enne

Facciamo il punto come ogni giorno anche oggi, mercoledì 3 gennaio 2024, su quali siano stati i principali incidenti stradali verificatisi nel nostro Paese. Cominciamo da quello registrato a Cagliari dove un ragazzo di soli 19 anni ha perso la vita, dopo essere finito in acqua con la propria auto: scontratosi con un’altra vettura ha avuto la peggio cadendo appunto nel mare, da cui purtroppo è emerso senza vita. Un altro incidente si è verificato in quel di Belpasso, comune della provincia di Catania, dove un 26enne è morto. La vittima, come riferito dalla stampa locale, si chiamava Matteo Virzì ed era alla guida di una city car, una Peugeot 107, in via Valcorrente, strada che collega la città con la zona industriale di Piano Tavola.

Per cause ancora da accertare, il 26enne si è schiantato contro un guardrail, con un impatto devastante: assieme a lui un ragazzo 25enne, anch’egli di Belpasso. Quando gli uomini del 118 si sono recati sul luogo dell’incidente, purtroppo per il guidatore non vi era già più nulla da fare e a nulla sono valsi i tentativi di rianimare lo stesso. Fortunatamente solo ferito il 25enne che viaggiava sul lato passeggero, al momento ricoverato in ospedale. Da ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto: le forze dell’ordine hano aperto un’indagine e per ora non escludono alcuna ipotesi.

INCIDENTI OGGI, 53ENNE MORTO A PIACENZA: I DETTAGLI

Fra gli incidenti più gravi di oggi anche quello avvenuto in provincia di Piacenza, dove ha perso la vita un 53enne del posto. Secondo quanto ricostruito dai colleghi di PiacenzaToday sembra che l’uomo fosse alla guida della propria auto quando sarebbe stato sorpreso da un malore improvviso.

A bordo della sua Dacia stava percorrendo via Cornegliana, e all’incrocio con via Vignola ha perso il controllo, finendo poi la sua folle corsa contro un’altra auto, una Peugeot che si trovava in sosta; dopo di che ha urtato un albero, fermandosi. Immediato l’arrivo del personale sanitario sul luogo dell’incidente: gli uomini del 118, giunti con un’automedica e un’ambulanza della Pubblica assistenza di San Giorgio, non hanno però potuto fare altro che constatare il decesso del 53enne. In auto con la vittima anche un ragazzo che è stato portato in ospedale in stato di choc per quanto fosse accaduto.

