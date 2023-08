Incidenti oggi, 19enne morto a Caserta in moto/ Maxi tamponamento a Lecco: 7 feriti

Anche oggi, giovedì 3 agosto 2023, andiamo a fare il punto su quali siano stati gli incidenti più gravi delle ultime ore avvenute in Italia. Partiamo subito con quanto accaduto in provincia di Caserta, precisamente lungo la strada che da San Tammaro conduce a Casaluce. Un ragazzo di soli 19 anni ha purtroppo perso la vita nel pomeriggio di ieri: era a bordo della sua moto quando si è scontrato in maniera violenta con un furgone per cause ancora da accertare.

Un impatto devastante visto che quando gli uomini del 118 sono giunti sul luogo segnalato il ragazzo era già in condizioni disperate: è stato quindi trasferito d’urgenza, in codice rosso, presso l’ospedale Moscati di Aversa dove però il povero ragazzo, tale Alessandro Marino, non ci è mai giunto. Sulla strada per il nosocomio ha perso la vita a causa delle lesioni gravissime riportate. Illeso invece il conducente del furgone: sulla dinamica i carabinieri hanno aperto un’indagine per cercare di ricostruire con esattezza quanto accaduto ed eventuali responsabilità.

INCIDENTI OGGI, TAMPONAMENTO A GALBIATE, PROVINCIA DI LECCO

Da segnalare, fra gli incidenti più gravi che vi riportiamo oggi, anche quello avvenuto in provincia di Lecco, di preciso in quel del comune di Galbiate. Attorno alle ore 15:00 di ieri, lungo la strada provinciale, su un tratto rettilineo, diverse auto sono rimaste coinvolte in un maxi tamponamento che ha provocato il ferimento di sette persone. Fra i coinvolti anche due bimbi, un maschio e una femmina di un anno, ma anche un altro bambino di 7 anni e una bimba di 10.

Nell’impatto ferite anche due donne di 24 e 53 anni nonché un ragazzo di 34 anni. Non è ben chiaro cosa sia successo e anche in questo caso sono al lavoro gli uomini delle forze dell’ordine per ricostruire nel dettaglio l’accaduto. Una delle auto coinvolte è risultata essere sfondata frontalmente mentre l’altra nel posteriore di conseguenza è ipotizzabile un tamponamento. I feriti sono stati smistati in vari ospedali della zona e sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia di Merate.

