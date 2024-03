Incidenti oggi, 19enne morto a Roma in scooter/ Ad Assisi il decesso di una 29enne in auto

Sono tanti purtroppo anche oggi gli incidenti che dobbiamo raccontarvi e che si sono verificati sulle strade italiane nelle ultime ore. Cominciamo da quello accaduto a Roma, dove si è verificata una tragedia la scorsa notte, fra venerdì 1 e sabato 2 marzo, in cui è rimasto coinvolto un ragazzo molto giovane, di soli 19 anni. Come riferito dai colleghi di RomaToday l’episodio si è verificato attorno alle ore 4:00 in via Flaminia, nei pressi del sottopasso Euclide vicino all’uscita Tor di Quinto (siamo a Roma Nord). Uno scooter modello Kymco Agility cilindrata 125, guidato da un ragazzo 19enne, è stato vittima di un incidente anche se le cause sono ancora poco chiare.

Si sa solo che il 19enne a bordo è morto sul colpo visto che, quando gli uomini del soccorso sono giunti sul luogo segnalato non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso nonostante i vari tentativi di rianimarlo. Dai primi rilievi sembra che il ragazzo abbia fatto tutto da solo, tenendo conto che al momento non risultano essere coinvolti altri veicoli. Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi anche quello che si è verificato sempre la notte scorsa, questa volte in quel di Assisi, nota cittadina della regione Umbria.

INCIDENTI OGGI, 29ENNE PERDE IL CONTROLLO DEL PROPRIO MEZZO AD ASSISI

Anche in questo caso si è trattato di un incidente purtroppo mortale che ha causato il decesso di una ragazza di 29 anni. L’episodio è avvenuto di preciso a Torbidetto ed ha coinvolto una giovane del posto che, stando a quanto riferito dagli uomini dei vigili del fuoco, avrebbe perso il controllo della propria auto, finendo poi fuori strada.

Una volta che l’auto è diventata “impazzita” la ragazza non ha potuto fare altro che attendere l’impatto che è giunto, devastante, con un contatore del gas. L’incidente è avvenuto attorno all’una della notte passata, e sul posto si sono recati anche i tecnici per scongiurare qualsiasi possibilità di una fuga di gas. Come per il 19enne di Roma anche per la 29enne di Assisi ogni tentativo di rianimazione è andato vano: ne è stata decretata la morte sul posto.

