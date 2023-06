Incidenti oggi, 19enne morto a Villafranca/ Ad Avellino deceduta una 45enne

INCIDENTI OGGI: A VILLAFRANCA MORTO UN 19ENNE

Anche nella giornata di oggi, domenica 18 giugno, è arrivato il momento scoprire quali incidenti stradali si sono verificati, puntando l’occhio specialmente su quelli più gravi. Le ultime 24 ore sono state tragiche per le strade italiane, portando al decesso di un giovane 19enne di Villafranca di Verona, in seguito allo scontro tra la sua moto ed un suv Ford Kuga guidato da un uomo di mezza età, illeso.

L’incidente in cui ha perso la vita il 19enne è avvenuto ieri pomeriggio, attorno alle 16, mentre lui stava rientrando da un pranzo con alcuni colleghi del lavoro. Secondo le prime ricostruzioni l’impatto sarebbe avvenuto frontalmente, ma rimangono ancora da chiarire le eventuali colpe e le dinamiche esatte. Il guidatore del suv sarebbe rimasto illeso dall’impatto, ma una volta realizzato che aveva fatto cadere sull’asfalto il 19enne è stato colto da un malore e trasferito all’ospedale più vicino. Alcuni amici del 19enne vittima dell’incidente a Villafranca hanno avvertito, assieme ai soccorsi, i genitori del ragazzo, che accorsi sul luogo avrebbero, per primi, tentato invano di rianimarlo, mentre i paramedici del 118 non hanno che potuto constatarne il decesso.

INCIDENTI OGGI, ULTIME NOTIZIE: MORTA UNA 45ENNE AD AVELLINO

Continuando l’elenco degli incidenti più gravi che si sono verificati nella giornata di oggi, a rivelarsi drammatico è stato anche uno scontro vicino ad Avellino, in cui ha perso la vita una donna di 45 anni. La Fiat Panda sulla quale viaggiava la donna, in prossimità del casello autostradale per Avellino Est sulla A16, è finito contro i guardrail laterali, uccidendo la conducente sul colpo. Non ci sono state altre persone coinvolte nell’incidente, mentre l’intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che l’auto si incendiasse, prima di estrarre la salma della vittima 45enne.

Da segnalare anche, tra gli incidenti verificatisi oggi, un violento frontale tra due auto nella notte. È avvenuto, precisamente, nella frazione di Santa Margherita, vicino a Cantalice, in via Garibaldi. Entrambi i conducenti dei veicoli hanno riportato ferite, uno in modo anche grave, e sono stati trasferiti d’urgenza all’ospedale. Rimangono ancora da chiarire le dinamiche e le colpe dell’incidente.











