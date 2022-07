Incidenti oggi, 2 nonni morti a Monopoli/ Scontro camion-tir in A1, morto un 40enne

Purtroppo anche oggi e nelle ultime ore si sono verificati una serie di incidenti mortali. Partiamo da quello registrato ieri pomeriggio sull’Autostrada A1, che è costato la vita ad un 40enne. Attorno alle ore 15:30 di ieri, giovedì 21 luglio 2022, un furgone si è schiantato contro un tir al chilometro 397, nel tratto fra Valdichiana e Chiusi, in direzione di Roma. Sul luogo segnalato è intervenuta la polizia stradale di Arezzo che ha subito fatto scattare le indagini mettendo in sicurezza la zona, mentre gli uomini del 118 prestavano soccorso all’automobilista coinvolto. Il 40enne era originario di Francavilla a Mare, in provincia di Chieti, e per lui non vi è stato purtroppo nulla da fare a seguito del violentissimo impatto con un mezzo pesante.

NUMERI VINCENTI SUPERENALOTTO, LOTTO, 10ELOTTO/ Estrazioni 21 luglio: Jackpot sparito

Nello scontro è rimasto ferito un 28enne che viaggiava assieme alla vittima, e che nell’urto è stato sbalzato addirittura fuori dal mezzo: attualmente si trova ricoverato presso l’ospedale di Siena e la sua prognosi è riservata, di conseguenza le sue condizioni fisiche sono ritenute gravi. Pesantissime le ripercussioni sul traffico locale con l’autostrada A1 che è rimasta bloccata per diverse ore, fino a circa le ore 19:30, quando il traffico ha ripreso regolarmente.

Terremoto oggi Caltanissetta M 2.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Fermo

INCIDENTI OGGI, TRAGEDIA A PUTIGNANO: MORTI DUE NONNI, GRAVISSIMA LA NIPOTINA

Fra gli incidenti di oggi più drammatici anche quello avvenuto lungo la strada provinciale 81, quella che collega Putignano, in provincia di Bari, alla Selva di Fasano. In questo caso a perdere la vita sono stati una coppia di coniugi di 69 e 66 anni, nonni di una nipotina di sette anni che era con loro al momento dell’incidente.

La piccola è stata ricoverata presso il Policlinico di Bari in condizioni gravissime, e stando a quanto riferisce Fanpage sta lottando fra la vita e la morte. In base a quanto emerso, i tre stavano facendo ritorno dal mare, ma nel territorio di Monopoli la Opel Agila su cui viaggiavano, per cause da accertare, è finita fuori strada, molto probabilmente a seguito di un malore del conducente, schiantandosi contro un muretto. La donna è morta sul colpo mentre il guidatore è stato estratto vivo dalle lamiere per poi morire durante il trasporto in ospedale.

Bollettino vaccini covid oggi 22 luglio/ 1.4 milioni di quarte dosi somministrate

© RIPRODUZIONE RISERVATA