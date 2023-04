Incidenti oggi, 20enne morta in quel di Marsala/ A Firenze deceduto un 77enne

Andiamo a scoprire insieme anche oggi, sabato 8 aprile 2023, quali sono stati gli incidenti più gravi verificatisi nelle ultime ore in Italia, cominciando da quanto accaduto a Marsala, nota località siciliana nel trapanese, dove una ragazza di soli 20 anni ha perso la vita a seguito di uno scontro fra un’auto e lo scooter su cui viaggiava. La giovane è deceduta sul colpo, mentre il ragazzo che si trovava in sella con lei è rimasto ferito in maniera grave. L’episodio si è verificato di preciso in quel di contrada Ventrischi, dove l’auto e il mezzo a due ruote sono venuti a contatto in maniera frontale.

Un impatto violento che ha fatto letteralmente volare la 20enne, poi finita a terra con un forte impatto, lontana diversi metri dal luogo dello scontro. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, i due ragazzi erano a bordo di un Piaggio Beverly, mentre l’auto, guidata da una donna, era una Fiat Bravo. Immediato l’arrivo dei soccorsi stradali ma quando gli uomini del 118 sono giunti sul luogo segnalato per la 20enne non vi era già purtroppo nulla da fare: morta sul colpo a seguito delle gravi ferite riportate.

INCIDENTI OGGI, DUE VITTIME SULLE STRADE ITALIANE NELLE SCORSE ORE

Il ragazzo che era con lei è stato invece portato in condizioni molto gravi presso l’ospedale Borsellino di Marsala dove si trova attualmente. Illesa infine la donna alla guida della Bravo: da ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto. Fra gli incidenti più gravi che vi riportiamo oggi anche un altro scontro purtroppo mortale, quello accaduto a Firenze, dove un uomo di 77 anni ha perso la vita.

All’incrocio fra via Marconi e via Galvani, una Suzuki guidata dal 77enne è finita frontalmente contro una Opel Agila condotta da un altro uomo: ad avere la peggio è stata l’auto giapponese che dopo l’impatto si è ribaltata. Il 77enne è stato soccorso in condizioni disperate, e gli uomini del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo ma per lo stesso non vi è stato nulla da fare: durante la corsa in ospedale è morto in ambulanza.

