Incidenti oggi 21 agosto/ Scontro tra due auto sulla statale Ionio-Tirreno: 3 morti

Anche oggi, lunedì 21 agosto 2023, ci sono stati purtroppo degli incidenti gravi sulle strade italiane. Il più drammatico è stato sicuramente quello avvenuto sulla statale Ionio-Tirreno nel territorio del comune di Melicucco in provincia di Reggio Calabria. Un frontale tra due auto, come riportato da Ansa, ha provocato la morte di tre persone. Due sono rimaste ferite.

Vera Schiopu come Valentina Salamone, impiccata per inscenare suicidio/ La famiglia: "Dolore che si rinnova"

Lo scontro che ha coinvolto due auto, un’Alfa Romeo Giulietta e una Bmw, è avvenuto a pochi metri dallo svincolo per Melicucco. Sul posto sono intervenute alcune ambulanze e l’elisoccorso, oltre ai carabinieri e agli agenti della Polstrada. È ancora da chiarire la dinamica dell’incidente mortale. Spetterà alla Procura il compito di stabilire eventuali responsabilità. Le vittime sono i due conducenti (Antonella Campenna, di 37 anni, e Domenico Politi di 39) e Maya Teramo, una bimba di 4 anni. I genitori di quest’ultima e la gemellina sono ricoverati. La piccola è stata trasferita a Messina e lotta tra la vita e la morte.

Simonetta Cesaroni, le telefonate anonime prima del delitto/ "Rispose a un misterioso interlocutore..."

Incidenti oggi 21 agosto, scontri mortali anche in Puglia e Toscana

Gli incidenti oggi sono stati purtroppo numerosi. Oltre a quello che ha causato la morte di due adulti e una bambina a Reggio Calabria, altri mortali si sono verificati in Puglia e in Toscana. A Gavorrano, nel Grossetano, una coppia di cinquantenni è morta dopo che la loro auto si è ribaltata per cause ancora da chiarire. L’uomo è deceduto sul colpo, mentre la donna era stata rianimata più volte e trasportata in ospedale, dove si è spenta nelle scorse ore.

A Margherita di Savoia, in provincia di Bari, invece, il trentaduenne Giuseppe Ditrani è morto in pronto soccorso per le ferite riportare in un incidente. L’uomo era su un monopattino e stava percorrendo la strada che conduce a Trinitapoli quando all’altezza di un incrocio si è scontrato, per cause ancora da accertare, con una vettura che arrivava dalla corsia opposta.

Giulia Tramontano uccisa da Alessandro Impagnatiello/ "Sul corpo un capello", l'ipotesi di un complice...

© RIPRODUZIONE RISERVATA