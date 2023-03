Incidenti oggi, 21enne morta in provincia di Salerno/ A Pisa deceduto un 50enne

Scopriamo insieme quali sono stati gli incidenti più gravi che si sono verificati in Italia nella giornata di oggi e nelle ultime ore. Cominciamo da quanto avvenuto in provincia di Salerno, precisamente in quel di Palomonte, località Canalicchio, dove una ragazza di soli 21 anni ha perso la vita. La vittima, come riferito dai colleghi di SalernoToday si chiamava Giada D’Elia, e in base a quanto emerso sembra che la ragazza abbia fatto tutto da sola.

La giovane avrebbe infatti perso il controllo della propria auto finendo fuori strada, un impatto violentissimo che non ha purtroppo lasciato scampo alla stessa guidatrice. Quando gli uomini del 118 sono giunti sul luogo segnalato per la ragazza non vi era infatti nulla da fare: il personale ha cercato di rianimare la 21enne ma ad un certo punto si sono dovuti arrendere, dichiarandone il decesso sul posto. Oggi, alle ore 16:00 si terranno i funerali presso la chiesa Madre Santa Croce di Palomonte.

INCIDENTI OGGI, 50ENNE MORTO IN PROVINCIA DI PISA

Fra gli incidenti più gravi che vi segnaliamo oggi anche quello avvenuto nella nota località di Volterra, in provincia di Pisa (in Toscana). In questo caso a perdere la vita è stato un uomo di 50 anni che si trovava a bordo della sua auto nei pressi di Montemiccioli quando ha avuto un impatto frontale con un furgone che viaggiava nella direzione opposta.

Anche in questo caso i soccorsi sono stati tempestivi ma per il guidatore non vi è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate dopo l’impatto con il furgone. In soccorso dell’automobilista anche l’elicottero Pegaso che purtroppo è dovuto tornare alla base dopo il tragico epilogo. La strada statale 68 Val Cecina, dove si è verificato l’incidente, è rimasta chiusa al traffico in entrambe le direzioni, creando non poche ripercussioni sulla circolazione dei veicoli. Dopo le operazioni di rito e dopo che la carreggiata è stata ripulita dai detriti, la strada è stata riaperta.

