Incidenti oggi, 22enne è morto in provincia di Napoli/ A Cosenza 70enne deceduto

E’ martedì 16 maggio 2023 e anche oggi andremo a fare il punto su quali siano stati gli incidenti più gravi verificatisi nelle ultime ore nel nostro Paese. Cominciamo da quanto accaduto a Marigliano, in provincia di Napoli, dove una ragazza di soli 22 anni ha perso la vita tragicamente. In base alla ricostruzione effettuata dai vari media che hanno riportato l’incidente, sembra che la giovane si fosse appartata in una zona di campagna assieme al suo ragazzo. Sarebbero entrati in un terreno chiuso da una sbarra; una volta che i due erano pronti a tornare a casa sono risaliti sui rispettivi mezzi con il ragazzo davanti.

Quando è stata la volta della giovane di uscire dal terreno e di superare la sbarra con la prima auto, qualcosa deve essere andato drammaticamente storto visto che la vettura della 22enne ha centrato la sbarra e in qualche modo la stessa ha sfondato l’auto finendo nel petto della ragazza. Quando i soccorsi sono giunti sul luogo segnalato la giovane era già in fin di vita, agonizzante, e dopo essere trasportata in ospedale ne è stata dichiarata la morte a seguito delle gravissime ferite riportate. Una scena davvero da film horror quella che si è palesata ai soccorritori, con la 22enne che è stata di fatta impalata, perdendo la vita in una maniera assurda.

INCIDENTI OGGI, 70ENNE MORTO IN PROVINCIA DI COSENZA

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo riportarvi oggi anche quello avvenuto precisamente fra Campora San Giovanni (Cosenza) e Nocera Terinese (Catanzaro). In questo caso a perdere la vita è stato un anziano 70enne, tale Francesco Coscarella, che era rimasto coinvolto in un incidente nella giornata di martedì scorso 9 maggio: era stato soccorso in condizioni disperate e purtroppo ieri ha esalato l’ultimo respiro.

Nell’occasione due auto si erano scontrate molto probabilmente a seguito dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia: due le persone che erano rimaste ferite gravemente, fra cui appunto il 70enne Coscarella che è morto nelle scorse ore. L’altro automobilista coinvolto, un 34enne, è ancora ricoverato presso l’ospedale di Catanzaro.

