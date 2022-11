Incidenti oggi, 22enne investita a Treviso/ A Crotone morto un centauro 27enne

Andiamo a scoprire anche oggi, mercoledì 2 novembre 2022, quali sono stati gli incidenti più gravi verificatisi sulle strade italiane e che hanno provocato delle vittime. Iniziamo da quanto accaduto a Pieve del Grappa in provincia di Treviso, dove è deceduta ieri una ragazza giovanissima, di soli 22 anni. La vittima è stata travolta e uccisa da una vettura che pare stesse viaggiando a velocità sostenuta: un impatto devastante che non ha lasciato scampo alla giovane vittima. A guidare l’auto, un 23enne del posto, che dopo essere risultato positivo sia al test dell’alcol quanto a quello degli stupefacenti, è stato arrestato con le accuse di omicidio stradale aggravato.

Bassetti: "Medici no vax? Farei seguire loro corsi di virologia"/ "Obbligo vaccino…"

L’incidente è avvenuto di preciso lungo la strada provinciale 20 a Pieve del Grappa, nel trevigiano, e a perdere la vita, come riferito dai colleghi di Virgilio, è stata Miriam Ciobanu, una studentessa universitaria originaria della provincia di Udine, che viveva nel comune di Fonte. La vita della giovane si è però fermata contro l’Audi A3 guidata da un quasi coetaneo, che evidentemente non troppo lucido, non l’ha vista, centrandola in pieno, o forse, per via dell’alta velocità, non è riuscito a frenare e/o a sterzare. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine pare che la ragazza sia uscita da un campo che costeggia la statale, e che stesse camminando sul ciglio della strada quando è appunto sopraggiunta l’A3 del 23enne.

Liliana Resinovich, marito: “Morta a gennaio? Sono fantasie”/ “Sterpin un mitomane"

INCIDENTI OGGI, 27ENNE SI SCONTRA IN MOTO CON UN’AUTO: MORTO SUL COLPO

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo riportarvi oggi anche quello avvenuto ieri fra Crotone e Cosenza, in Calabria, dove è morto un ragazzo di soli 27 anni.

L’episodio si è verificato attorno alle ore 17:30 di ieri pomeriggio lungo la strada statale 107, e a perdere la vita è stato un motociclista di San Giovanni in Fiore, che si trovava a bordo della sua MV Augusta Brutale. In quel di Cerenzia, in provincia di Crotone, è finito contro una Ford Fusion, un impatto fatale che non ha lasciato scampo allo stesso 27enne. Solo feriti invece i due occupanti dell’auto, che non sono assolutamente in pericolo di vita. Fra gli incidenti che vi segnaliamo oggi, infine, quanto avvenuto ieri a Soncino, in provincia di Cremona, dove un uomo di 43 anni è morto: era alla guida di una Maserati quando ha perso il controllo, finendo contro un muro di una cascina, e morendo sul colpo.

Mauro Forghieri è morto/ Ferrari in lutto: l’ingegnere creò la 312, vinse 11 Mondiali

© RIPRODUZIONE RISERVATA