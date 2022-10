Incidenti oggi, 22enne morto a Belluno/ A Rimini anziano travolto da una ruspa

Andiamo a vedere anche oggi, martedì 25 ottobre 2022, quali sono stati gli incidenti più gravi. Cominciamo con quanto accaduto ieri in provincia di Belluno, in Veneto, dove è morto un ragazzo di soli 22 anni. La vittima, tale Alessandro Tabaku come riferito da diversi organi di informazione online, si trovava a bordo della sua auto, una Opel Corsa, quando è uscito di strada lungo la SR203 Agordina, in località La Stanga in Comune di Sedico. Secondo la ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, il giovane avrebbe lasciato la sede stradale, terminando la sua corta contro un muretto di cinta di un’abitazione, per evitare di investire un cervo. Sembra infatti che un animale gli si sia palesato davanti, o comunque abbia attraversato la strada all’improvviso, di conseguenza Tabaku ha dovuto sterzare per evitare di travolgerlo.

Secondo quanto emerso sembra che il ragazzo si fosse da poco laureato in Economia aziendale all’Università di Cà Foscari, e stava andando a lavoro nella sede di Luxottica, dove era impiegato nel settore Global Business Services EMEA. L’auto avrebbe scartato improvvisamente verso sinistra in un tratto rettilineo, e alcuni automobilisti che passavano di lì hanno confermato di aver visto un cervo passare in quella zona. Immediata la chiamata ai soccorsi, giunti pochi minuti dopo sul luogo segnalato, ma per il ragazzo di 22 anni non vi è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate dopo l’uscita di strada.

INCIDENTI OGGI, SCONTRO A RIMINI FRA RUSPA E AUTO: ANZIANO MORTO SUL COLPO

Fra gli incidenti più gravi che vi riportiamo oggi anche quello avvenuto ieri in quel di Rimini, in via Euterpe. In base a quanto emerso sembra che un anziano, al volante di una Suzuki, sia stato investito in pieno da un mezzo del cantiere presente in zona per realizzare la nuova rotatoria e il nuovo sottopasso tra la Ss16 e la superstrada di San Marino. Un impatto violentissimo visto che per il signore a bordo della Suzuki, che viaggiava in direzione Ravenna, non vi è stato nulla da fare, morto pressochè sul colpo.

Il Comune di Rimini ha espresso “tutto il nostro dolore per il tragico, scioccante incidente in cui stamane ha perso la vita una persona lungo via Euterpe, nei pressi del cantiere della Statale 16. Un dramma su cui le autorità preposte dovranno svolgere ora le necessarie indagini per mettere in evidenza tutte le responsabilità di un fatto così grave e traumatico”. L’amministrazione comunale “manifesta il suo cordoglio verso la famiglia e i parenti della vittima”. Da ricostruire l’esatta dinamica del sinistro ed eventuali responsabilità. Segnaliamo infine la morte di un ciclista di 30 anni a San Martino al Tagliamento, in provincia di Pordenone. L’uomo era in sella alla sua bicicletta quando è stato travolto da un’auto: devastante la caduta che non ha lasciato scampo allo stesso ciclista.











