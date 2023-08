Incidenti oggi, 22enne morto a Cosenza dopo schianto in moto/ Un uomo investito a Bergamo

Anche oggi, mercoledì 9 agosto 2023, andremo a scoprire quali sono stati i principali incidenti stradali registrati nelle scorse ore in Italia. Il primo drammatico caso che dobbiamo raccontarvi è quello avvenuto a Lallio, in provincia di Bergamo, dove un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da un camion. Il tragico investimento, come riferito dai media locali, si è verificato di preciso in via Madonna: la vittima stava camminando a piedi quando è stato travolto da un mezzo pesante.

Sul posto si sono recati nel giro di pochi minuti il personale sanitario con tre mezzi, leggasi l’automedica, l’autoinfermieristica e l’ambulanza; si è poi aggiunto il personale dei vigili del fuoco nonché quello dei carabinieri. Purtroppo per la vittima non vi è stato nulla da fare, nonostante i disperati tentativi dei medici: troppo gravi le ferite riportate e ne è stato dichiarato il decesso sul posto. La Torello Trasporti, attraverso una nota, “desidera esprimere la propria solidarietà e vicinanza alla famiglia della vittima e alla ditta con cui collaborava” l’operaio della logistica. “Una tragica fatalità, le cui dinamiche sono in fase di accertamento”, aggiungendo che “in riferimento all’accaduto, le autorità stanno procedendo a svolgere le dovute indagini con l’obiettivo principale di determinare l’esatta dinamica dell’episodio”. Quindi l’azienda conclude: “Al fine di stabilire, prima possibile e con precisione, le dinamiche dell’avvenimento” Torello Trasporti assicura la “massima disponibilità al dialogo con le autorità competenti coinvolte”.

INCIDENTI OGGI, 22ENNE MORTO A COSENZA

Fra gli incidenti più gravi di oggi anche quello che è avvenuto in provincia di Cosenza, lungo la strada statale ionica 106. Al confine fra Trebisacce e Amendolara, un ragazzo di 22 anni di nome Gabriele Basile, è morto dopo essersi scontrato con la sua moto contro una vettura.

Ancora da ricostruire con esattezza quanto accaduto fatto sta che lo scontro terribile si è verificato prezzo il bivio per Albidona: anche in questo caso ogni tentativo di salvare la vita al 22enne è stato inutile a causa delle gravissime lesioni riportate dopo l’impatto con l’auto. Gabriele Basile lavorava in un supermercato della zona ed era di Amendolara, lo stesso paese d’origine della donna che era alla guida dell’auto: ancora da stabilire con certezza di chi siano eventuali responsabilità.

