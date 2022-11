Incidenti oggi, 22enne morto a Vercelli/ Scontro fra tre auto in A4: due vittime

Come ogni mattina andiamo a vedere anche oggi, giovedì 3 novembre 2022, quali sono stati gli incidenti più gravi avvenuti nelle scorse ore, gli scontri che hanno purtroppo lasciato dei morti sulle strade. Partiamo da quanto accaduto a Varallo Sesia, in provincia di Vercelli, dove un ragazzo di soli 22 anni ha perso la vita. Il giovane era a bordo di un pickup che si è scontrato frontalmente contro un camion che sopraggiungeva dalla direzione opposta, per cause ancora in corso di accertamento.

L’incidente si è verificato di preciso lungo la strada provinciale 299, all’altezza del centro abitato di Varallo, come riferito dai colleghi di SkyTg24.it, e una volta lanciato l’allarme sul luogo segnalato si sono recati gli uomini del soccorso stradale. Ogni tentativo di rianimare il 22enne è stato però vano, visto che la vittima è stata soccorsa in condizioni disperate per poi morire pochi istanti dopo l’arrivo del personale del 118. Ferito invece in maniera lieve l’autista del camion con cui il giovane a bordo del pick up si è scontrato: i carabinieri stanno cercando di ricostruire nel dettaglio l’accaduto.

INCIDENTI OGGI, 66ENNE INVESTITA DA BETONIERA: SOCCORSA IN CONDIZIONI GRAVISSIME

Fra gli incidenti più gravi che vi riportiamo oggi anche quanto accaduto ieri in quel di Milano, precisamente in zona Bastioni di Porta Nuova, dove una donna di 66 anni è stata investita e travolta da un camion betoniera. Stando ad una prima ricostruzione pare che il mezzo pesante si trovasse sui Bastioni di Porta Nuova, procedendo da 25 Aprile in direzione Principessa Clotilde, e all’altezza dell’incrocio con via Solferino, come riferito da Milanotoday, abbia svoltato a destra per immettersi sulla strada laterale, travolgendo e quindi trascinando la vittima.

L’autista della betoniera si è immediatamente accorto della presenza della 66enne, e si è subito fermato per poi chiamare i soccorsi. Il 118 ha trovato l’investita in condizioni molto gravi, e dopo una prima stabilizzazione la stessa è stata portata in codice rosso al Niguarda. Le sue condizioni sono ritenute delicate, la donna ha riportato gravi traumi al torace, al bacino e a una gamba. Da segnalare infine fra gli incidenti più gravi di oggi quello avvenuto lungo l’autostrada A4 nella notte passata, in zona Campolungo Tapogliano (provincia di Udine, direzione Trieste): tre vetture si sono scontrate e due persone sono morte sul colpo mentre una terza è rimasta ferita, portata in ospedale in codice giallo.











