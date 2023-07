Incidenti oggi, 22enne morto in bici a Viareggio/ 75enne deceduta in Gallura

Facciamo il punto anche oggi su quali siano stati i principali incidenti stradali che si sono verificati nelle ultime ore in Italia, cominciando da quanto avvenuto a Viareggio, dove un ragazzo di soli 22 anni è morto, e la sua fidanzata di 20 è rimasta gravemente ferita. I due erano a bordo di una bicicletta con pedalata assistita, e si trovavano in via de Pescatori, in Darsena a Viareggio. Per ragioni ancora da chiarire la coppia si è scontrata con una moto e l’impatto è stato devastante.

Entrambi sono stati soccorsi ancora in vita e portati presso l’ospedale Cisanello, la ragazza con l’elisoccorso, mentre il giovane con l’ambulanza con medico a bordo. Entrambi hanno riportato un trauma cranico da codice rosso ma quando sono giunti nel nosocomio per il 22enne non vi è stato più nulla da fare e ne è stata decretata la morte celebrare. La giovane si trova invece ancora ricoverata in prognosi riservata e sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore. Secondo quanto ricostruito, i ragazzi erano diretti verso il mare mentre il motociclista stava uscendo dal lavoro per dirigersi a casa.

INCIDENTI OGGI, 75ENNE MORTA A ORISTANO: I DETTAGLI

Fra gli incidenti più gravi di oggi anche quello accaduto a Neoneli, in provincia di Oristano, dove è morta un’anziana signora di anni 75. La vittima era a bordo di un’auto in compagnia del marito di anni 80: l’uomo alla guida ha perso il controllo finendo fuori strada e per la signora non vi è stata nulla da fare, morta sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. Ferito invece l’80enne, che si trova al momento presso l’ospedale San Martino di Oristano, dove è giunto in codice giallo.

Da ricostruzione con esattezza cosa sia accaduto ma sembra che la vettura si sia ribaltata più volte: avrebbe fatto tutto da sola. Infine, fra gli incidenti che vi riportiamo oggi, anche quello avvenuto in provincia di Messina dove è morto il 27enne Domenico Perrone: il ragazzo era rimasto coinvolto lo scorso 26 giugno in un incidente autonomo a bordo del suo scooter. Dopo una settimana di agonia ha purtroppo esalato l’ultimo respiro.

