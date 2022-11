Incidenti oggi, 22enne morto in moto a Pistoia/ A Brescia deceduta una 82enne

Anche oggi, martedì 28 novembre 2022, andiamo a fare il punto su quali siano stati gli incidenti più gravi verificatisi sul suolo italiano, scontri che purtroppo hanno fatto registrare le ennesime vittime della strada. Cominciando da quanto avvenuto ieri a Quarrata, in provincia di Pistoia, dove è morto un giovane di soli 22 anni. L’episodio si è verificato di preciso lungo via Fiorentina, fra Olim e Barba, come riferito dal quotidiano La Nazione: il ragazzo era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un’auto, un impatto devastante che non ha purtroppo lasciato scampo allo stesso giovane, tale Leonardo Michelozzi.

Sul luogo, una volta lanciato l’allarme, si sono recate l’automedica e l’ambulanza della Croce Rossa, ed era stato inoltre pre-allertato l’elisoccorso Pegaso, ma quando i sanitari hanno constatato il decesso del giovane, non vi è stato più nulla da fare. Gabriele Romiti, sindaco di Quarrata, ha espresso le proprie condoglianze alla famiglia della vittima, attraverso un post su Facebook: “Ho appreso con grande sgomento della tragedia avvenuta lungo via Fiorentina, tra Olmi e Barba, nella quale è morto un giovane quarratino di 22 anni, Leonardo Michelozzi. Sono anche io padre, non voglio immaginare il dramma che la famiglia sta vivendo in queste ore. Per un genitore perdere il proprio figlio è inconcepibile, ingiustificabile, impensabile. Siamo e saremo vicini, come Sindaco e amministrazione comunale tutta, ai nostri concittadini in questo straziante momento”.

INCIDENTI OGGI, ANZIANA SIGNORA TRAVOLTA DA CAMION DEI RIFIUTI A BRESCIA

Fra gli incidenti più gravi di oggi anche quello avvenuto a Ludriano di Roccafranca, in provincia di Brescia, dove a morire è stata una donna di 82 anni.

La vittima era in sella alla propria bicicletta nel pomeriggio di ieri quando è stata travolta da un camion per la raccolta dei rifiuti lungo via Giosuè Carducci. Anche in questo caso, una volta lanciato l’allarme, è stato imponente il dispiegamento dei mezzi di soccorso, ma a nulla è valso ogni tentativo di rianimare l’anziana signora, morta sul colpo. Da ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto ed eventuali responsabilità.

