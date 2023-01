Incidenti oggi, 22enne morto in provincia di Teramo/ Impatto frontale contro camion

Andiamo a fare il consueto punto su quali sono stati gli incidenti più gravi di oggi, mercoledì 11 gennaio 2023, sulle strade italiane. Partiamo da quanto accaduto ieri in località Sant’Omero, in provincia di Teramo (regione Abruzzo) dove si è verificato uno scontro mortale lungo la strada provinciale SP8 Bonifica del Salinello, all’altezza del chilometri 5+300, in zona industriale dello stesso comune. La vittima, un ragazzo 22enne, si chiamava Stefan Geo Banut come riferito da tag24: si tratta di un cittadino di origine romena che risiedeva presso il comune di Controguerra, località situata a poca distanza dal Comune dove lo stesso ha perso la vita.

8 tonnellate di prodotti per pizza dalla Cina sequestrati/ Falsi “Made in Italy”

Il giovane lavorava presso l’Alba Adriatica, una multiservizi attiva nel campo edile, non troppo lontano dal luogo dell’incidente, di conseguenza non è da escludere che il ragazzo si stesse per recare al lavoro al momento dell’impatto fatale. Nonostante la giovanissima età, il 22enne era già sposato, ed inoltre, era diventato padre da poco tempo, avendo un figlio di pochi mesi.

Terremoto oggi Macerata M 1.5/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Udine

INCIDENTI OGGI, 22ENNE MORTO A TERAMO: A NULLA E’ VALSO L’INTERVENTO DEL 118

In base a quanto accaduto, fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi, il ragazzo era a bordo di una Fiat modello Gran Punto della ditta per cui lavorava. Stava procedendo in direzione mare, presso la statale Bonifica del Salinello, quando si è scontrato frontalmente con un camion frigorifero Iveco Stralis. L’auto con a bordo il giovane è andata completamente distrutta nella parte anteriore, così come dimostrato da alcune immagini pubblicate nelle ultime ore.

L’impatto è stato violentissimo al punto che il mezzo del ragazzo ha concluso la propria corsa nella corsia opposta di marcia, e quando gli uomini del 118 sono giunti sul luogo segnalato, per il 22enne non vi era già più nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate dal giovane al momento del violentissimo impatto. Non è ben chiaro cosa sia accaduto ma in ogni caso l’auto con a bordo la vittima si è allargata troppo dopo una curva scontrandosi frontalmente con un camion: l’impatto è stato inevitabile.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, Cdm benzina: obbligo di esporre il prezzo medio

© RIPRODUZIONE RISERVATA