Incidenti oggi, 22enne travolto da un tir sulla Formia-Garigliano/ Auto si schianta e prende fuoco a Cremona

Il bilancio degli incidenti avvenuti oggi è purtroppo ancora una volta drammatico. In provincia di Latina, il ventiduenne Ruslan Protas è morto mentre si trovava in sella ad una mountain bike sulla Variante Appia Formia-Garigliano dopo essere stato travolto da un tir che procedeva in direzione Napoli. Il decesso è avvenuto sul colpo. Insieme al ragazzo c’era un amico, anche lui con la sua bici, che ha assistito alla scena ma è rimasto illeso.

La vittima era nata a Sessa Aurunca da genitori ucraini ed era residente a Scauri da tantissimi anni. Era un operaio. È un trentatreenne invece il conducente del camion che lo ha travolto. L’uomo, dopo l’impatto, ha chiamato il numero di emergenza affermando di avere urtato qualcosa, ma non si era reso conto di quanto realmente accaduto. Sul posto si sono recati i sanitari del 118, che non hanno potuto fare nulla per salvare la vita al ventiduenne, e la Polizia, che avrà il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente.

INCIDENTI OGGI: AUTO SI SCHIANTA CONTRO UN ALBERO E PRENDE FUOCO

Tra gli incidenti avvenuti oggi ce n’è anche uno avvenuto a Pizzighettone, in provincia di Cremona. Nella notte un’auto ha preso fuoco dopo essersi schiantata contro un albero. A bordo della Fiat 500 c’erano due giovani di 21 e 24 anni che sono rimasti feriti feriti dopo essere stati sbalzati fuori dall’abitacolo a causa del violento impatto, prima che scoppiasse l’incendio. Uno è in condizioni gravi. Non è chiaro il motivo per cui la vettura sia finita fuori strada.

All’alba invece un altro incidente è avvenuto sulla Siracusa-Floridia. Intorno alle 6.00 un trattore che percorreva la Ss 124 in direzione del capoluogo si è scontrato con un’auto, una Nissan, che procedeva nel senso di marcia opposto. Il conducente della vettura, prima dell’impatto, è riuscito a uscire dall’abitacolo, ma è rimasto ferito. L’altro si è fermato a soccorrerlo e ha chiamato un’ambulanza. Adesso l’uomo si trova in ospedale in prognosi riservata.

