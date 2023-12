Incidenti oggi, 23enne morto a Palermo dopo frontale/ A Novi Ligure nonna con passeggino investiti

Andiamo a fare il punto anche oggi, martedì 12 dicembre 2023, sui principali incidenti che si sono verificati in Italia nelle ultime ore, sconti che purtroppo hanno causato vittime o feriti gravi. Partiamo subito da quello accaduto a Palermo dove purtroppo ha perso la vita un ragazzo di soli 23 anni. Il giovane, come riferito dalla stampa locale, si trovava in viale Regione Siciliana a bordo di una Fiat Punto guida da un 40enne, quando si è scontrato violentemente con un’altra auto. L’impatto, frontale, è stato devastante e il ragazzo è morto di fatto sul colpo.

Nel giro di pochi minuti, una volta lanciato l’allarme, si sono recati sul luogo segnalato gli uomini del 118, che hanno cercato in ogni modo di rianimare il 23enne, ma alla fine hanno dovuto arrendersi, decretandone la morte sul posto. A bordo dell’altra vettura, una Fiat Sedici, un 50enne che dopo lo scontro è finito contro un palo dell’illuminazione, ribaltandosi. Questi è rimasto ferito in maniera molto grave, portato in codice rosso presso l’ospedale Civico. Ferito meno gravemente infine il 40enne alla guida della Punto. Da ricostruire con esattezza la dinamica ed eventuali responsabilità.

INCIDENTI OGGI, NONNA E PASSEGGINO INVESTITI A NOVI LIGURE

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi anche quello, fortunatamente senza gravi conseguenze, avvenuto in Piemonte, in località Novi Ligure. In questo caso una signora anziana con un passeggino è stata investita da un’auto in viale della Rimembranza. La donna stava attraversando sulle strisce in corrispondenza di via IV Novembre quando è stata appunto travolta da un’auto che procedeva verso via Mazzini.

A seguito dell’urto il passeggio si è rovesciato e solo per puro caso la piccola che era all’interno non ha subito gravi ferite. La donna, invece, è stata portata in ospedale con l’ambulanza del 118 ma non è comunque in pericolo di vita. Anche in questo caso bisogna capire chi ha sbagliato, ma il fatto che la nonna stesse attraversando sulle strisce potrebbe portare l’automobilista dalla parte del torto.

