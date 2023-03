Incidenti oggi, 23enne morto a Viterbo/ A Monza maxi tamponamento: 10 feriti

Andiamo a scoprire insieme anche oggi, lunedì 6 marzo 2023, quali sono stati gli incidenti più gravi verificatisi nelle scorse ore. Cominciamo da quanto avvenuto in località Sutri (provincia di Viterbo), dove è morto un ragazzo di soli 23 anni. La vittima, come riferito da Tusciaweb, si chiamava Domenico Antinori, e stando a quanto emerso era un ragazzo molto conosciuto nel suo paese, anche perchè assieme al padre Albino curava il museo di Palazzo Doebbing tramite la cooperativa Archeoares.

“Il sindaco e l’amministrazione comunale – hanno fatto sapere dal comune – si stringono al dolore di Albino Antinori per la morte prematura del figlio Domenico di 23 anni, causata da un incidente di auto. Il ragazzo era particolarmente amato e rispettato dall’amministrazione comunale perché svolgeva con zelo e serietà, insieme al padre, attraverso la cooperativa Archeoares, la cura del Museo di Palazzo Doebbing”.

INCIDENTI OGGI, MAXI TAMPONAMENTO A CAPONAGO

Il 23enne si trovava a bordo della sua moto quando si è scontrato violentemente con un’auto a Manziana, lungo la provinciale Braccianese: purtroppo l’impatto è stato devastante e quando le forze dell’ordine sono giunte sul luogo segnalato, per il giovane non vi era già più nulla da fare, morto sul colpo. Fra gli incidenti più gravi che vi dobbiamo segnalare per la giornata oggi anche quello accaduto a Caponago, in provincia di Monza e Brianza, lungo la Strada Provinciale 13, un maxi tamponamento che ha coinvolto ben 10 persone, fra cui anche diversi bambini, ma fortunatamente senza provocate alcuna vittima.

Nello scontro fra più auto sono rimaste ferite 4 donne, due di 26 anni, una di 37 e una di 53, nonché quattro bambini di 1, 4, 5 e 7 anni, e infine, un uomo di 38 anni e un’altra persona la cui età non è stata resa pubblica. Secondo quanto segnalato dall’Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza, i soccorsi sono stati richiesti per dei codice giallo, leggasi due ambulanze e un’automedica.











