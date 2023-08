Incidenti oggi 24 agosto/ Roma, va fuori strada con scooter elettrico: morto 19enne

Anche oggi, giovedì 24 agosto, si conferma una giornata con diversi incidenti stradali. Scontro mortale nella notte a Roma, in via Cristoforo Colombo, all’incrocio con viale Marco Polo. Come riportato dall’Agi, uno scooter elettrico “Ecooltra scootersharing”, per cause in via di accertamento, è uscito fuori strada. La vittima è un ragazzo di 19 anni. Insieme a lui, una giovane di 18 anni attualmente ricoverata in codice rosso presso l’ospedale San Camillo.

Poco prima della mezzanotte è avvenuto un altro incidente mortale, questa volta in Calabria. A Laureana di Borrello, centro agricolo della Piana di Gioia Tauro, il cinquantatreenne Angelo Furfaro è morto per le gravi ferite riportate a seguito di un incidente in motocicletta. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un albero.

Incidenti stradali di oggi, giovedì 24 agosto

Un altro spaventoso incidente stradale è stato registrato nella notte tra mercoledì e giovedì a Lizzano, nel comune di San Marcello Pistoiese. Come riportato dai colleghi de La Nazione, due ragazzi che viaggiavano a bordo di una moto da cross di piccola cilindrata hanno urtato il guard rail e sono finiti in una scarpata dopo essere stati sbalzati dal mezzo. I due giovani, entrambi di quindici anni, hanno fatto un volto tremendo. La ragazza ha avuto la peggio ed è stata trasferita in codice rosso all’ospedale San Jacopo di Pistoia. Come evidenziato dal quotidiano, il recupero delle persone coinvolte nell’incidente ha richiesto grande pazienza a causa della sua complessità e si è chiuso attorno alle 2 di notte. Sul posto i vigili del fuoco di San Marcello, due ambulanze della Croce rossa e Pubblica assistenza, gli uomini del soccorso alpino e i carabinieri della compagnia di San Marcello.

