Incidenti oggi, 24enne morto a Cosenza/ In A1 tir vola da viadotto: morto 56enne

Andiamo a scoprire insieme anche oggi quali sono stati gli incidenti più gravi che si sono verificati nelle ultime ore e che hanno causato vittime o ferite gravi. Partiamo da quanto accaduto ieri lungo l’Autostrada A1, nel tratto fra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione Bologna, dove un camionista è morto cadendo da un viadotto. Non si sa bene per quale motivo fatto sta che l’uomo ha perso la guida del proprio mezzo pesante mentre stava attraversando un tratto sopraelevato dell’autostrada, finendo di sotto dopo un volo di circa 15 metri.

Studente massacra di botte docente: gli aveva sequestrato la Nintendo/ Il video choc

Un impatto devastante che purtroppo non ha lasciato scampo allo stesso camionista, morto praticamente sul colpo. Quando gli uomini del 118 sono giunti sul luogo segnalato, per il guidatore, il 56enne Angelo Gambardella originario di Salerno, non vi era infatti più nulla da fare. Il tir trasportava frutta e verdura e dopo il volo dal viadotto, finendo su una strada sottostante, ha preso fuoco, richiedendo quindi l’intervento di diversi uomini dei pompieri.

Alfredo Cospito, legale a scuola su 41 bis/ Agenti protestano: "Lezioni di anarchia"

INCIDENTI OGGI, FRONTALE FRA DUE AUTO A SCALEA: MORTO 24ENNE

Il tratto autostradale interessato è rimasto chiuso a lungo causando non poche ripercussioni sul traffico. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto, e forse eventuali telecamere di sicurezza presenti in zona potrebbero aiutare gli inquirenti. Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi anche quello avvenuto a Scalea, in provincia di Cosenza (Calabria), dove un ragazzo di soli 24 anni ha perso la vita.

L’episodio è avvenuto di preciso lungo la strada statale 18, in località La Bruca: l’auto su cui viaggiava il 24enne ha impattato violentemente con un mezzo che sopraggiungeva dalla direzione opposta. Un sinistro mortale forse causato dalle cattive condizioni dell’asfalto, bagnato per via della pioggia caduta copiosa in queste ore. Ferito il ragazzo che viaggiava con la vittima, mentre l’altro automobilista non ha riportato alcun graffio.

Castelbelforte, 13enne aggredita / Bruzzone: "Serve valutazione psicologica minori"

© RIPRODUZIONE RISERVATA