Incidenti oggi, 24enne morto a Varese/ Un 53enne investito da camion a Stresa

Eccovi gli incidenti più gravi che dobbiamo riportarvi oggi, mercoledì 4 gennaio 2022. Si tratta di quegli scontri mortali o maxi tamponamenti che sono avvenuti sul territorio italiano nelle scorse ore. Cominciamo da quanto accaduto ad Albizzate, in provincia di Varese, dove ha perso la vita un ragazzo di soli 24 anni.

Stando a quanto ricostruito dai quotidiani locali, la vittima avrebbe fatto tutto da sola, perdendo il controllo del proprio mezzo mentre percorreva la Gallaretese: l’auto ha iniziato a ribaltarsi, uccidendo di fatto il giovane occupante al suo interno. Secondo quanto emerso sembra che il mezzo su cui viaggiava il ragazzo abbia preso il cordolo dell’aiuola che si trova dinanzi ad un palazzo, e a quel punto l’auto sia divenuta incontrollabile. Quando i soccorsi sono giunti sul luogo dell’incidente, pochi minuti dopo la chiamata, hanno trovato il 24enne in condizioni disperate, spirato poi pochi minuto dopo il loro intervento. Sul posto si sono recati anche gli uomini dei carabinieri e dei vigili del fuoco per ripristinare la viabilità.

INCIDENTI OGGI: UN 53ENNE MORTO A STRESA, UNA VITTIMA ANCHE IN ABRUZZO

Fra gli incidenti più gravi che vi riportiamo oggi anche quello accaduto in quel di Stresa, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, dove un uomo di 53 anni ha perso la vita. Secondo quanto riferito sembra che la vittima sia stata travolta dal camion che guidava: in frazione Passera avrebbe parcheggiato il mezzo pesante in discesa, e per cause ancora da accertare lo stesso camion avrebbe iniziato a muoversi investendo poi il suo autista che si trovava dinanzi.

Il 53enne è morto sul colpo, schiacciato contro il muro di una casa, e a nulla è valso l’intervento del personale sanitario. Infine, fra gli incidenti più gravi che vi segnaliamo oggi, anche quello accaduto in provincia dell’Aquila, fra Sante Marie e Carsoli, lungo la via Tiburtina Valeria: un motociclista ha perso il controllo della propria moto facendo tutto da solo, per poi perdere la vita.

