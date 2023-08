Incidenti oggi 25 agosto/ Motociclista morto a Udine, un’altra vittima a Lucca

Gli incidenti stradali di oggi, venerdì 25 agosto, in Italia offrono purtroppo un bilancio drammatico. Uno scontro tra un’auto e uno scooter avvenuto nella notte in in via Bariglaria a Gemona, in provincia di Udine, ha provocato la morte di un motociclista cinquantaquattrenne. La vittima, che stava rientrando a casa, è stata travolta da una vettura che stava svoltando nel parcheggio di un locale pubblico. Daniele Stua è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale al Santa Maria della Misericordia

Ad Altopascio, in provincia di Lucca, a perdere la vita è stato invece un motociclista di 52 anni, originario del comune vicino di Capannori. L’uomo viaggiava in sella a uno scooter di grossa cilindrata sulla via Romana Vecchia a Badia Pozzeveri quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il muro perimetrale di un’abitazione. È deceduto sul colpo. La vittima si chiamava Andrea Della Nina. È accaduto un episodio simile nei giorni scorsi anche a Matteo Anatolij Orlandi, diciannovenne che è morto dopo avere perso il controllo di un motorino elettrico a noleggio a Roma, forse a causa del dissesto della strada. Stava transitando sulla Colombo. Con lui c’era anche una ragazza che è rimasta gravemente ferita ed è ora ricoverata.

Incidenti oggi: in Albania muoiono due italiani

Le vittime italiane degli incidenti oggi non sono purtroppo esclusivamente da registrare nel nostro Paese. Due turisti originari di Pozzuoli, il ventiquattrenne Domenico Gritto e il trentaduenne Vincenzo Tizzano, sono morti in un sinistro avvenuto in Albania. I ragazzi si trovavano in vacanza ed erano a bordo di una moto quando si sono scontrati con una vettura che era guidata da un adolescente senza patente. Lo schianto ha provocato il decesso sul colpo. Il conducente dell’auto e l’amico che viaggiava con lui sono attualmente ricoverati in ospedale. Il Consolato italiano di Valona si sta occupando dell’episodio.

