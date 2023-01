Incidenti oggi, 25enne investito da bus/ A Lucca morta una 78enne dopo frontale

E’ lunedì 30 gennaio 2023 e come sempre andremo a fare il punto su quali sono stati gli incidenti più gravi verificatisi nella giornata di oggi e nelle scorse ore, scontri che hanno causato purtroppo delle vittime. Partiamo da quello avvenuto a Roma, già teatro pochi giorni fa di un terribile schianto in cui hanno perso la vita cinque giovani. L’ultimo episodio si è verificato di preciso in piazza Re ed ha causato la morte di un ragazzo di soli 25 anni. Il giovane stava attraversando la strada quando è stato investito da un bus privato: un impatto che non ha lasciato purtroppo scampo allo stesso.

Nel giro di pochi minuti si sono recati sul luogo segnalato gli agenti della polizia municipale che hanno cercato di ricostruire quanto accaduto, e in base alle testimonianze raccolte il giovane, originario del Kenya, stava attraversano la piazza in via Aosta proprio mentre passava un pulmino privato che procedeva sulla tratta che collega la Stazione Roma Termini con gli gli aeroporti di Fiumicino e di Ciampino. Al momento dell’investimento il bus non aveva alcun passeggero a bordo, di conseguenza nessuno è rimasto ferito durante l’incidente. Diverse purtroppo le conseguenze per il 25enne che dopo l’impatto è stato sbalzato di diversi metri, sbattendo violentemente a terra: è morto sul colpo.

INCIDENTI OGGI, 78ENNE MORTA A LUCCA DOPO FRONTALE

Tanti gli incidenti gravi avvenuti nelle scorse ore e che vi riportiamo oggi, fra cui quello verificatosi in Toscana, di preciso in località Lucchesia a Guamo di Capannori (provincia di Lucca).

Anche in questo caso si è registrata una vittima, un’anziana signora di anni 78 morta dopo un frontale con un’altra auto. Nonostante l’età, la donna guidava regolarmente la propria vettura, ma in via di Sottomonte, nel primo pomeriggio di ieri, la sua Ford Fiesta ha impattato violentemente con un altro mezzo, e per la 78enne non vi è stato scampo: quando gli uomini del 118 sono giunti sul luogo dell’incidente era già morta.

