Incidenti oggi, 25enne morto investito da bus a Milano/ 74enne deceduto a Livorno

Ecco quali sono stati gli incidenti più gravi che andiamo a raccontarvi oggi, scontri che hanno purtroppo causato delle vittime sulle nostre strade. Si comincia da quanto avvenuto ieri a Livorno, dove ha perso la vita un anziano signore di 74 anni. Secondo quanto riportato dai colleghi di LivornoToday la vittima stava percorrendo in scooter via Salvatore Orlando, quando ha perso il controllo del mezzo, finendo la sua corsa incontrollata contro un’auto in sosta. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo allo stesso scooterista.

Non è da escludere che il 74enne abbia avuto un malore alla guida fatto sta che quando gli uomini del soccorso stradale sono giunti sul luogo segnalato l’anziano era in condizioni disperate: i volontari della Svs l’hanno rianimato e trasporto in ospedale in codice rosso, ma poco dopo essere arrivato in pronto soccorso ha purtroppo esalato l’ultimo respiro. Nessuna vettura è rimasta coinvolta: le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire con esattezza quanto accaduto.

INCIDENTI OGGI, 25ENNE INVESTITO DA BUS ATM

Fra gli incidenti più gravi che vi segnaliamo oggi anche quello avvenuto in quel di Milano nella giornata di ieri. In via Arici, all’angolo con via Padova, un ragazzo di 25 anni è stato investito da un autobus dell’Atm, il servizio di trasporti pubblici meneghino. Come riferito da Il Giorno, stando ad una prima ricostruzione, sembra che il pedone stesse attraversando la strada vicino alle strisce pedonali dove si trova la zona in cui vige il limite di 30 km/h.

Nello stesso istante stava transitando un autobus proveniente da via Padova presumibilmente con il semaforo verde, che ha poi urtato il ragazzo. Il giovane è stato soccorso ancora in vita ma le sue condizioni fisiche sono apparse fin da subito molto gravi; dopo i primi interventi del personale medico sanitario l’investito è stato trasferito presso l’ospedale Niguarda dove è arrivato in arresto cardiaco, per poi morire poco dopo. Gli inquirenti stanno nel frattempo cercando di ricostruire l’accaduto anche attraverso i molteplici testimoni che hanno assistito alla scena per cercare di capire eventuali responsabilità.

