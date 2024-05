Incidenti oggi, 26enne morta a Pordenone dopo frontale/ A Trento un 27enne in codice rosso

Sono diversi gli incidenti gravi che dobbiamo riportarvi nella giornata di oggi, sabato 4 maggio 2024, a cominciare da quello tragico avvenuto in provincia di Pordenone, in quel del Friuli Venezia Giulia, e che ha provocato la morte di una persona. La vittima aveva 26 anni, come riferito dai colleghi di Rai News, e si chiamava Chiara Bassutti, residente in Spilimbergo. L’episodio è avvenuto di preciso lungo la strada regionale 464 a Istrago di Spilimbergo nella serata di ieri, venerdì 3 maggio 2024. Attorno alle ore 21:00 la vittima era a bordo della sua auto, un’utilitaria, che si è scontrata violentemente con SUV che proveniva dalla direzione opposta.

Dopo il contatto tremendo la piccola auto ha terminato la propria corsa impazzita nel fossato a bordo strada, per un impatto violentissimo. Sullo sport utility vehicle vi erano due donne di 44 e 73 anni, figlia e madre, che fortunatamente hanno riportato solo delle ferite superficiali mentre è andata purtroppo molto peggio alla povera 26enne, che invece è deceduta sul posto. Quando gli uomini del soccorso stradale sono intervenuti per prendere in carico la ragazza non vi era giù più nulla da fare. Era già stato anche pre allertato l’elicottero dell’ambulanza vista la gravità dei fatti, ma alla fine ogni tentativo di rianimare la giovane è stato inutile e ne è stata decretata la morte sul posto. Da ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

INCIDENTI OGGI, 27ENNE IN CODICE ROSSO A TRENTO: HA FATTO TUTTO DA SOLO

Fra gli incidenti che dobbiamo segnalarvi oggi anche quello accaduto a Trento, lungo la tangenziale, dove un ragazzo di 27 anni è rimasto gravemente ferito. In questo caso l’episodio è avvenuto nella notte passata, alle ore 2:00 fra venerdì 3 e sabato 4 maggio 2024, lungo la carreggiata nord, all’altezza della circonvallazione cittadina. Non è ben chiaro cosa sia accaduto fatto sta che i soccorsi hanno ricevuto una chiamata per un ferito in codice rosso, che è stato poi trasportato all’ospedale Santa Chiara dove si trova attualmente.

Secondo le ricostruzioni fornite dalla stampa locale non sarebbe rimasto coinvolto alcun altro veicolo oltre quello del 27enne, di conseguenza è quasi certo che lo stesso abbia fatto tutto da solo, finendo fuori strada. Non è da escludere un colpo di sonno, ma anche un guasto, l’alta velocità è la distrazione, tutte questioni che verranno chiarite nelle prossime ore.











