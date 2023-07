Incidenti oggi, 26enne motociclista morto a Imola/ A Salerno deceduto un 45enne

Scopriamo insieme anche oggi, lunedì 24 luglio 2023, quali siano stati i principali incidenti stradali avvenuti in Italia, quegli scontri purtroppo drammatici che hanno provocato vittime o gravi disagi per gli automobilisti. Partiamo da quello accaduto a Imola dove ha perso la vita un ragazzo di soli 26 anni. La vittima, un motociclista, è caduto lungo via Montecatone e in base agli accertamenti condotti dalle autorità sembra che abbia fatto tutto da solo.

Secondo quanto riferito dai colleghi di BolognaToday, il ragazzo si chiamava Francesco Passarello, ed era in sella alla sua Yamaha 600 quando deve aver perso il controllo, uscendo di strada. L’impatto è stato devastante al punto che quando gli uomini del personale sanitario sono giunti sul luogo dello schianto, per il motociclista non vi era già più nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate dopo la caduta e alla fine ne è stato decretato il decesso sul posto.

INCIDENTI OGGI, 45ENNE MORTO A SALERNO: I DETTAGLI

Fra gli incidenti più gravi di oggi anche quello avvenuto a Capaccio Paestum, comune della provincia di Salerno, dove è morto un 45enne, tale Luca Canale. L’uomo viveva ad Agropoli ma era originario di Nocera Inferiore, e l’incidente si è verificato di preciso in via Licinella, nei pressi dell’intersezione con via Cimabue. Era a bordo di uno scooter Piaggio Beverly quando si è scontrato con una Lancia Ypsilon: dopo il violentissimo impatto il 45enne Luca Canale è stato sbalzato contro il parabrezza della stessa utilitaria torinese, uno scontro violentissimo che purtroppo non ha lasciato scampo allo scooterista.

L’uomo era infatti già morto quando i sanitari del 118 dell’Associazione Napoli della postazione Licinella sono arrivati sul luogo dell’incidente, e dopo vari tentativi disperati di rianimarlo alla fine ne è stato decretato il decesso. Solamente ferito invece il conducente della Lancia Ypsilon che dopo l’impatto con la moto ha proseguito la sua corsa finendo contro un lampione. Ancora da ricostruire con esattezza quanto accaduto per cercare di capire eventuali responsabilità e le cause che hanno portato all’incidente.











