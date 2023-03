Anche oggi, sabato 18 marzo 2023, vi segnaliamo quali sono stati gli incidenti più gravi verificatisi sulle strade italiane, e partiamo subito da quanto accaduto lungo l’autostrada A14, nel tratto di Riccione, precisamente prima del tunnel di Scacciano in direzione Pesaro, dove è morta una donna. La vittima aveva 84 anni e si chiamava Nora Fiecconi, moglie dello storico notaio bergamasco Alessandro.

Come riferito dalla stampa bergamasca, in totale sono rimasti coinvolti ben sei mezzi, che hanno causato il ferimento di sei persone, con l’aggiunta purtroppo di un decesso. La donna è stata trasportata con l’elisoccorso presso l’ospedale Bufalini di Cesena dove è deceduta poco dopo. Il marito, Alessandro Fiecconi, era morto qualche anno fa, e la donna lascia i due figli Federico e Francesca. Fra gli incidenti più gravi che vi segnaliamo oggi anche quello accaduto a San Benedetto Po, in provincia di Mantova, dove ha perso la vita una donna di 78 anni, tale A.M..

INCIDENTI OGGI, 78ENNE MORTA A MANTOVA, UN 27ENNE A MILANO IN COMA

L’episodio si è verificato di preciso lungo strada Schiappa, e stando a quanto riferito dai media la vittima era una persona molto conosciuta in paese, così come la sua famiglia. La 78enne era alla guida della sua Citroen C3 quando si è scontrata frontalmente con una Peugeot 307 per cause indefinite, anche se da una prima ricostruzione sembra che l’impatto sia stato causato dall’alta velocità di uno dei due veicoli coinvolti. Per l’anziana signora alla guida purtroppo non vi è stato nulla da fare: quando i soccorsi sono giunti sul luogo segnalato la donna era già morta, incastrata nelle lamiere della propria auto.

Incidenti oggi, 27enne centauro in coma a Milano/ 78enne morta a Mantova

Da segnalare infine un incidente avvenuto a Pogliano, in provincia di Milano, dove un ragazzo di 27 anni a bordo di una moto è caduto da solo, impattando violentemente con il suolo. Il giovane è stato soccorso in condizioni disperate e trasportato al Niguarda e si trova al momento in coma. Raggiunta dal personale medico anche una donna di 69 anni che ha assistito all’accaduto e che è apparsa in stato di choc dopo il fatto.











