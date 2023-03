Incidenti oggi, 27enne morta dopo scontro con trattore/ Una vittima anche a Roma

Sono diversi gli incidenti gravi che si sono verificati nelle ultime ore e che vi raccontiamo oggi, a cominciare da quello avvenuto a Roma, dove un’auto si è scontrata con un furgone, e il conducente della vettura, un uomo di 43 anni, ha purtroppo perso la vita. La tragedia, come riferito dai colleghi di RomaToday, si è verificata di preciso in quel di via di Vermicino, fra Roma e Frascati, al civico 324: un Iveco guidato da un cittadino rumeno 43enne, si è scontrato con una Fiat Punto frontalmente. A bordo di quest’ultima vi era un italiano per cui non vi è stato nulla da fare.

Luca Salatino e Soraia Ceruti promuovono Federico Nicotera/ "A Uomini e Donne..."

Sul luogo dello scontro si sono recati nel giro di pochi minuti gli uomini del 118, ma il personale sanitario, nonostante tutti i tentativi di rianimare l’uomo, ha dovuto dichiararne il decesso sul posto. Coinvolta nell’urto anche una Fiat 500 L guidata da una 32enne, che è stata comunque portata in pronto soccorso in codice verde, dimessa poco dopo. Resta capire cosa sia accaduto e di chi siano le eventuali responsabilità: sull’incidente indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

Carolyn Smith choc "Tumore tornato per la terza volta"/ "Quando ho rasato i capelli…"

INCIDENTE OGGI A MANTOVA: MORTA UNA DONNA INVESTITA DA TRATTORE

Fra gli incidenti più gravi che vi dobbiamo segnalare oggi anche quello avvenuto a Pegognana, località della provincia di Mantova, in Lombardia. Anche in questo caso si è verificato una vittima, una donna di 27 anni schiacciata da un trattore.

Stando alla ricostruzione riportata dalla stampa locale, sembra che una vettura e un trattore con un grosso rimorchio siano venuti a contatto, dopo di che sarebbero finiti in un fossato laterale, con il mezzo agricolo che avrebbe letteralmente schiacciato l’auto. Nel ribaltamento il peso del trattore è finito sopra la vettura non lasciando scampo alla ragazza alla guida. Ferita gravemente anche una persona che viaggiava con lei e che è stata trasferita in codice rosso presso l’ospedale di Brescia con l’eliambulanza. Illeso invece il conducente del trattore. L’episodio è avvenuto su un tratto rettilineo: si indaga per ricostruire nel dettaglio cosa sia accaduto.

SPECIAL DELIVERY/ L'action sudcoreano sulla scia di Baby Driver

© RIPRODUZIONE RISERVATA