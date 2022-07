Incidenti oggi, 27enne morta sull’E 45 a Cesena/ Vittima anche sull’A14 a Lanciano

Facciamo il punto come sempre sugli incidenti che si sono verificati oggi, giovedì 21 luglio 2022 in Italia, e nelle ultime ore. Purtroppo ha perso la vita un’altra giovane ragazza, precisamente una 27enne straniera che da tempo era residente a Valtiberina, in provincia di Perugia. Nella notte di ieri la giovane statunitense sposata con un italiano, è stata vittima di uno schianto registrato lungo la E45 all’altezza del chilometro 162, fra i comuni di Verghereto e Pieve Santo Stefano, tra le province di Cesena Forlì e Arezzo.

Poco prima delle due di notte l’auto su cui viaggiava è andata a sbattere contro il guardrail, un impatto violentissimo che non ha lasciato alcuno scampo alla stessa ragazza, che sarebbe infatti morta sul colpo. Assieme a lei vi era il marito, un 28enne, che è rimasto ferito in maniera seria ma che non sarebbe in pericolo di vita, e si trova attualmente presso l’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto si sono recati gli uomini dei vigili del fuoco, la polizia stradale e i sanitari dell’emergenza urgenza, e nel contempo si sono create lunghissime code che sono perdurate fino alle prime ore del mattino.

INCIDENTI OGGI, MORTO L’EX CONSIGLIERE DI MILANO LUIGI TRANQUILLINO

Fra gli incidenti di oggi, o meglio, quelli avvenuti nelle scorse ore, anche uno scontro che ha visto la morte di Luigi Tranquillino, ex consigliere di Milano: stava viaggiando in direzione Ostuni, verso la Puglia, assieme alla moglie Nada, ma qualcosa è andato storto. Come riferisce l’edizione online del quotidiano Il Giorno, il politico deve aver avuto un malore all’altezza dell’uscita di Lanciano, nella regione Abruzzo, sull’Autostrada A14: ha perso il controllo del mezzo e si è così schiantato contro un tir che trasportava dei profilati di ferro.

Un’automobilista locale che passava di lì in quegli istanti ha provato a prestare i primi soccorsi a Tranquillino, praticando il messaggio cardiaco, ma alla fine l’uomo è deceduto: “Più volte il battito cardiaco ha ripreso – ha raccontato il soccorritore Alessandro Costantini, noto esperto di bike –. Che tristezza, ho sperato fino alla fine di salvarlo”. La moglie è rimasta solo leggermente ferita.











