Incidenti oggi 28 agosto/ Donna investita a Roma sulle strisce: fermato un uomo alla guida di un furgone

Anche in questo lunedì 28 agosto il bilancio degli incidenti in Italia è tragico e parla di morti e feriti. A Roma, una donna è morta mentre stava attraversando la strada all’altezza di piazza dei Giureconsulti, nell’incrocio tra via Boccea e circonvallazione Cornelia, come spiega Roma Today. Lo scontro è avvenuto proprio lunedì 28 agosto intorno alle ore 11. La donna è stata investita da un uomo al volante di un furgone bianco, intento ad imboccare la circonvallazione Cornelia. Secondo una prima ricostruzione, sentiti i testimoni che hanno assistito alla scena, la donna stava attraversando sulle strisce pedonali. Il mezzo è stato sequestrato e l’uomo alla guida, che si è fermato dopo l’impatto, sarà sottoposto a test di alcol e droga.

Dramma anche in Abruzzo, dove Daniel Martino, un imprenditore di 40 anni di Vairano Patenora, ha perso la vita in un terribile incidente avvenuto nella giornata di ieri sulla Ss80 all’altezza di Campotosto. L’uomo stava percorrendo la strada a bordo della sua moto quando avrebbe perso il controllo delle due ruote, finendo contro il guardrail. A far sbandare il conducente potrebbe essere stato un cane che avrebbe attraversato improvvisamente la strada.

Incidenti oggi: tamponamento tra mezzi pesanti sull’autostrada del Brennero

Sempre nella giornata del 28 agosto, sull’autostrada del Brennero all’altezza della “Sachsenklemme” nei pressi di Fortezza, intorno alle ore 10 si è verificato un tamponamento fra due mezzi pesanti nella direzione verso sud. Un camionista è gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza di soccorso col medico d’urgenza, i vigili del fuoco e la polizia stradale. L’uomo ferito è stato trasportato all’ospedale di Bressanone. In seguito all’incidente, il traffico ha fatto registrare code fino a 6 km in direzione sud. Sempre in direzione sud, 4 km di coda dopo un incidente tra Rovereto sud e Ala/Avio.

Un ragazzo di 21 anni è finito invece all’ospedale Santa Chiara di Trento in codice giallo in seguito ad un incidente stradale che si è verificato domenica 27 agosto attorno alle 19.30 sulla strada statale 45 bis della Gardesana. Il giovane avrebbe perso da solo il controllo della sua Fiat Punto, che è andata poi a sbattere nella galleria San Vigilio, in direzione Trento. Il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita.











