Incidenti oggi, 28enne deceduto a Salerno/ A Rimini morta una ciclista 50enne

Scopriamo insieme anche oggi, martedì 8 maggio 2023, quali sono stati gli incidenti più gravi che si sono verificati in Italia nelle ultime ore, e cominciamo da quanto avvenuto lungo la Costiera Amalfitana, in provincia di Salerno, precisamente fra Ravello e Castiglione, dove ha perso la vita un ragazzo di soli 28 anni. Come riferito dai colleghi di Today la vittima si chiamava Nicola Fusco, ed è stato purtroppo vittima di uno spaventoso incidente.

Mentre era alla guida di un bus turistico, nella mattina di ieri, ha perso il controllo del mezzo precipitando nel vuoto dopo aver sfondato un muro di recinzione nei pressi di una curva. Il bus è caduto per circa 40 metri per poi terminare il proprio volo impazzito contro un’abitazione. Fortunatamente a bordo del mezzo non vi erano dei passeggeri altrimenti sarebbe stata una strage. Deceduto invece sul colpo il povero Fusco: troppo gravi le ferite riportate dopo l’impatto con il suolo, e nonostante i tentativi di rianimarlo per lo stesso non vi è stato nulla da fare.

INCIDENTI OGGI, UNA VITTIMA A RIMINI: I DETTAGLI

“Esprimo tutto il cordoglio della Città di Ravello alla famiglia Fusco, un nome conosciuto ed apprezzato di operatori del settore del trasporto turistico, che da sempre forniscono i loro servizi, con professionalità e disponibilità. Una tragedia che spezza una giovane vita, e che colpisce al cuore la comunità di Agerola, unitamente alla nostra, e a quella dell’intera costa d’Amalfi”, il commento del sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier, commentando l’incidente avvenuto lungo la strada provinciale 75. Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi anche quello avvenuto ad una turista francese in Emilia Romagna.

Una 50enne era a bordo della sua bicicletta quando è stata travolta e uccisa sulla trasversale Marecchia, fra Santarcangelo e Rimini all’altezza di via Arpino. Secondo quanto emerso la donna faceva parte di un gruppo di ciclisti che stavano provenendo da Cesenatico quando è stata investita da un tir nel pomeriggio di ieri. Da ricostruire con esattezza quanto accaduto ma per la 50enne transalpina non vi è stata purtroppo nulla da fare.











