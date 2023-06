Incidenti oggi, 28enne morta in provincia di Bologna/ Una vittima 42enne a Napoli

Andiamo a fare il punto anche oggi, lunedì 26 giugno 2023, su quali siano stati i principali incidenti verificatisi nelle ultime ore sulle strade del nostro Paese. Partiamo da quanto accaduto a Bologna, precisamente nel comune di Maddalena di Cazzano, frazione di Budrio. Una ragazza di 28 anni ha perso la vita dopo essere finita fuori strada con la propria auto.

Secondo quanto ricostruito dai media locali, la vittima era residente a Molinella, e l’incidente si è verificato di preciso in quel di San Zenone, all’incrocio con via Calamone, nella giornata di ieri. Sul luogo segnalato, una volta lanciato l’allarme, gli uomini dei vigili del fuoco assieme al personale del 118 e ai carabinieri, ma quando hanno estratto il corpo della donna dall’auto per la stessa non vi era più nulla da fare. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che decretare il decesso sul posto della donna, sposata e madre di due bambini, viste le ferite gravissime.

INCIDENTI OGGI, 42ENNE MORTO A NAPOLI

Fra gli incidenti più gravi di oggi anche quello che è accaduto in quel di Napoli dove si è verificata una vittima. Un’auto con a bordo tre cittadini stranieri, tutti regolari sul territorio italiano, si è schiantata contro un palo della rete di alimentazione del filobus.

L’auto coinvolta nello schianto era una Volkswagen Golf guidata da un 28enne che molto probabilmente procedeva ad alta velocità in via Capodimonte in direzione dell’ingresso della tangenziale: all’altezza della Basilica ha perso il controllo urtando contro un palo che si trovava ai margini della carreggiata, terminando poi la propria corsa impazzita contro lo spartitraffico. Un 42enne originario dello Sri Lanka, che si trovava sull’auto e non indossava le cinture di sicurezza, è morto sul colpo, mentre il conducente e l’altro passeggero a bordo sono rimasti feriti grazie all’apertura dell’airbag. Il 28enne alla guida è stato denunciato per omicidio stradale.

