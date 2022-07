Incidenti oggi, 28enne morto a Cuneo/ Scontro fra camion a Salerno: una vittima

Ecco quali sono stati gli incidenti avvenuti nella giornata di oggi, mercoledì 13 luglio 2022. Attualmente non si registrano ancora degli scontri significativi mentre nella giornata di ieri sono stati purtroppo diversi gli incidenti mortali verificatisi, come quello avvenuto a Saluzzo, in provincia di Cuneo (Piemonte). Lungo la strada che porta a Cervignasco un 28enne di Moretta a bordo di una moto, si è scontrato contro un’auto e subito dopo l’impatto il mezzo su cui viaggiava ha preso fuoco. Il centauro è morto praticamente sul colpo mentre l’automobilista è stato ricoverato in gravi condizioni con l’elisoccorso presso l’ospedale di Savigliano.

Sul luogo dell’incidente si sono recati gli uomini dei vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia locale che hanno aperto un’indagine per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Fra gli incidenti mortali avvenuti non oggi ma ieri anche quello di Sanza, località in provincia di Salerno, nella regione Campania. Nel pomeriggio di martedì 12 luglio 2022, lungo la Statale Bussentina, tra i comuni di Sanza e Buonabitacolo, un uomo ha perso la vita dopo che due mezzi pesanti si sono scontrati frontalmente.

INCIDENTI OGGI: SCONTRO VIOLENTO FRA CAMION A SALERNO

Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo ad un 60enne originario proprio di Sanza, leggasi Michele Pisano, che si trovava alla guida di uno dei due camion che sono venuti in contatto. Sull’altro mezzo pesante viaggiava invece un 57enne del vicentino che fortunatamente è rimasto solo ferito.

Anche in questo caso sul posto si sono recati i vigili del fuoco nonché gli uomini del soccorso del 118, e i carabinieri: per il 60enne non vi è stato purtroppo nulla da fare, mentre l’altro camionista è stato trasferito in ospedale. “Un grande dolore per tutti noi; la scomparsa di Michele ci lascia sgomenti. Alla famiglia Pisano il nostro abbraccio e le sentite condoglianze di tutta la comunità”, il commento del sindaco Vittorio Esposito attraverso i social, commentando la morte di Michele, molto conosciuto in paese.

