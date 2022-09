Incidenti oggi, 28enne morto a Settimo Torinese/ Carambola in A1: 4 auto coinvolte

Come ogni giorno andiamo a vedere anche oggi quali sono stati gli incidenti più gravi registrati sulle strade italiane. Partiamo da quello avvenuto in quel di Settimo Torinese, comune in provincia di Torino (Piemonte), che ha provocato la morte di un giovane ragazzo di soli 28 anni. L’episodio era capitato negli scorsi giorni, ma il guidatore, Vittorio Gianni, è deceduto in queste ore. Si era schiantato contro due pali della luce, ed era stato soccorso dagli uomini del 118 ancora in vita ma in condizioni disperate.

Numerosi i tentativi del personale sanitario per salvarlo e tenerlo in vita ma alla fine non vi è stato più nulla da fare per Vittorio, spentosi a causa delle gravissime ferite riportate. L’episodio era accaduto lo scorso 19 settembre, poco più di una settimana fa, lungo la strada Settimo, a Torino, all’altezza del civico numero 236. Una volta che era stato soccorso, era stato in seguito trasportato presso l’ospedale San Giovanni Bosco dove è appunto deceduto.

INCIDENTI OGGI: AUTOSTRADA A1 BLOCCATA IN SERATA

Un incidente ancora da ricostruire in tutti i suoi dettagli visto che il furgone è stato l’unico mezzo coinvolto di conseguenza non è da escludere un colpo di sonno, o magari un guasto tecnico. Fra gli incidenti più gravi che vi riportiamo oggi, anche quello avvenuto nella serata di ieri, attorno alle ore 21:00, lungo l’autostrada A1.

Si è trattato di un maxi tamponamento che fortunatamente non ha causato delle vittime, ma che ha avuto importanti ripercussioni sul traffico autostradale. La carambola è avvenuta all’altezza del chilometro 285 in direzione sud, in quel di Scandicci (Firenze), ed ha riguardato quattro diverse automobile. Il bilancio è stato di cinque feriti, fortunatamente nessuno in pericolo di vita, anche se uno di essi è stato estratto dai vigili del fuoco in quanto incastrato fra le lamiere. L’autostrada è stata completamente chiusa in direzione sud attorno alle ore 22:30, per poi essere riaperta nella notte.

