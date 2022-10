Incidenti oggi, 29enne morto a Reggio Calabria/ Ad Arezzo vittima una 65enne

Come sempre anche oggi andiamo ad elencarvi quali sono stati gli incidenti più gravi avvenuti nelle scorse ore sul territorio italiano, a cominciare da quello verificatosi in provincia di Reggio Calabria, precisamente a Gioiosa Ionica. Lungo la strada provinciale che collega il centro della Locride con Marina, come riferito dal GiornaledelSud, un ragazzo di 29 anni ha perso la vita. Si chiamava Nicola Agostino, ed è morto dopo che a bordo della sua moto si è scontrato con due auto. I conducenti dei due mezzi non hanno riportato alcuna conseguenza, mentre fatale è stato l’impatto per il 29enne, che di fatto è morto sul colpo.

Lo scontro fra il motociclista e le due automobili è stato violentissimo, visto che il giovane è stato rinvenuto già morto dal personale di soccorso. Una volta giunti sul luogo segnalato gli uomini del 118, nonché i carabinieri della Compagnia di Roccella Jonica ed una squadra del distaccamento di Siderno dei vigili del fuoco, hanno potuto solo appurare il decesso del centauro.

INCIDENTI OGGI, 65ENNE MORTA AD AREZZO: SCONTRO CON AUTO PARCHEGGIATE

Fra gli incidenti più gravi che vi riportiamo oggi, anche quanto accaduto nella giornata di ieri a Sansepolcro, in provincia di Arezzo, in Toscana. Qui una donna di sessantacinque anni è morta dopo un incidente stradale. La vittima, come riferito da ArezzoToday, si chiamava Giuliana Zanchi, ed era una ex dipendente dell’Unione dei Comuni, dove aveva svolto per diversi anni il ruolo di centralista.

Era in pensione solo da qualche mese ma il destino beffardo ha voluto che la stessa fosse ormai giunta alla fine della sua esistenza. In base a quanto ricostruito pare che la vittima fosse alla guida della sua auto, una Lancia Y, e abbia perso il controllo per cause ancora da accertare, finendo contro tre auto che si trovavano parcheggiate nella corsia opposta. Anche in questo caso la donna è morta di fatto sul colpo, visto che quando i soccorsi si sono presentati sul luogo segnalato, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

