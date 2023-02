Incidenti oggi, 30enne travolto e ucciso a Roma/ Una 95enne investita a Milano

Quali sono stati gli incidenti più gravi di oggi e delle ultime ore andremo a scoprirlo come sempre su queste pagine. Tanti purtroppo gli scontri che hanno provocato delle vittime, a cominciare da quello avvenuto a Roma, dove è deceduto un altro ragazzo, ennesima vittima della strada di questo inizio anno nella capitale. A morire è stato un 30enne che si era da poco trasferito nella Città Eterna, il luogo dove un beffardo destino ha voluto che trovasse la morte.

La vittima si chiamava Emmanuele Catananzi ed è stato investito da una donna, una 46enne italiana, che ha perso il controllo della sua auto, un SUV BMW X4. Un impatto violentissimo quello fra il mezzo tedesco e il giovane, che purtroppo ha lasciato il ragazzo esanime a terra, in condizioni disperate. Gli uomini del soccorso, giunti pochi minuti dopo sul luogo segnalato, hanno rianimato il giovane per poi portarlo in codice rosso presso il Policlinico Tor Vergata, ma qui il suo cuore ha smesso di battere a seguito dei traumi riportati dopo l’investimento.

INCIDENTI OGGI, UNA 95ENNE INVESTITA A MILANO

Secondo quanto riferito da RomaToday, la folla che ha assistito all’incidente ha quasi cercato di linciare la donna alla guida, ma fortunatamente l’intervento della polizia ha riportato la situazione alla calma. Fra gli incidenti più gravi che vi dobbiamo segnalare oggi anche quello avvenuto alla periferia di Milano, anche in questo caso un investimento.

A perdere la vita è stata un’anziana signora di 95 anni che è stata centrata in pieno da un furgone lungo viale Enrico Fermi attorno alle ore 12:00 di ieri. Secondo una prima ricostruzione sembra che l’uomo alla guida del furgoncino stesse procedendo in retromarcia non accorgendosi evidentemente della presenza dell’anziana signora. La 95enne è così finita schiacciata dal mezzo pesante e quando i soccorsi sono riusciti ad estrarla non vi è stato purtroppo più nulla da fare.

