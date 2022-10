Incidenti oggi, 31enne morto a Cosenza / Frontale ad Alessandria: 56enne deceduta

Anche oggi, sabato 29 ottobre 2022, sono diversi gli incidenti gravi e mortali verificatisi nelle ultime ore, che dobbiamo purtroppo segnalarvi. Partiamo da quanto accaduto a San Marco Argentano, in provincia di Cosenza (regione Calabria), dove è morto un ragazzo di soli 31 anni. Stando alla ricostruzione, il giovane si trovava sulla strada statale 283 var, all’altezza del km 3,600, nei pressi San Marco Roggiano, in direzione innesto Sp 123. Avrebbe fatto tutto da solo in quanto, a bordo della sua auto, avrebbe perso il controllo della stessa per poi finire contro il guardrail.

Una volta chiamati i soccorsi, il 31enne è stato rinvenuto in condizioni disperate, con i sanitari che hanno cercato in tutti i modi di rianimare lo stesso, ma dopo qualche minuto l’automobilista è deceduto a seguito delle gravissime lesioni riportate. Sul luogo si sono recati in seguito anche le forze dell’ordine, a cominciare dalla polizia municipale e dai carabinieri, che hanno consentito anche il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

INCIDENTI OGGI, UNA 56ENNE MORTA AD ALESSANDRIA DOPO FRONTALE

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi anche quello avvenuto ieri pomeriggio in Regione Boschi di Sezzadio, in provincia di Alessandria (siamo in Piemonte). In questo caso a perdere la vita è stata una donna di 56 anni, che era a bordo della sua auto quando si è scontrata con un altro mezzo che sopraggiungeva dalla direzione opposta.

L’impatto, stando a quanto fatto sapere dai colleghi di Skytg24 tramite il proprio sito web, sarebbe avvenuto di preciso lungo la strada provinciale che conduce a Mantovana, nell’Ovadese. Uno scontro violentissimo, un frontale fra i due mezzi, e quando gli uomini del soccorso sono giunti sul luogo segnalato, hanno subito capito che la 56enne si trovasse in gravissime condizioni. Una volta che è stata trasportata con l’elisoccorso presso l’ospedale di Alessandria, è deceduta.

