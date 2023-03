Incidenti oggi, 32enne morta carbonizzata a Lecce/ Coppia deceduta a Milano

Si apre il weekend, è sabato 25 marzo 2023, e come sempre andremo anche oggi a scoprire insieme quali sono stati gli incidenti più gravi verificatisi sulle strade d’Italia. Bilancio pesantissimo quello delle ultime ore, a cominciare dalla tragedia avvenuta lungo la tangenziale ovest di Lecce, dove una ragazza di 32 anni, Sara Barba, è morta carbonizzata. Un destino davvero terribile quello a cui è andata incontro la donna di Arnesano, che si trovava a bordo di una Lancia Y quando si è scontrata contro una Fiat Punto. I due mezzi hanno preso improvvisamente fuoco ma mentre il conducente dell’utilitaria torinese è riuscito a trarsi in salvo, la 32enne è rimasta nella Ypsilon non si sa se perchè ferita o magari tramortita dopo il colpo.

DIRETTA MONDIALI PATTINAGGIO 2023/ Video streaming Rai: Guignard-Fabbri d'argento!

Secondo la ricostruzione sembra che a innescare l’incidente sia stata la stessa 32enne che avrebbe perso il controllo del proprio mezzo a pochi metri dallo svincolo per San Cesario di Lecce e ospedale “Vito Fazzi”. L’auto ha preso fuoco e la giovane quando è uscita dalla vettura era ormai in fin di vita accasciandosi al suolo e morendo nel giro di pochi istanti. Alcuni automobilisti di passaggio hanno cercato di intervenire ma per la donna non vi è stato nulla da fare: avrebbe riportato una brutta ferita alla testa.

Diretta MotoGp/ Qualifiche e Sprint live e streaming video GP Portogallo 2023

INCIDENTI OGGI, COPPIA MORTA A POZZO D’ADDA

Fra gli incidenti più gravi avvenuti oggi anche quello accaduto a Pozzo d’Adda, in provincia di Milano, dove due persone sono morte, leggasi il 66enne Giovanni Fasano e la 75enne Graziana Bargiggia.

Entrambi si trovavano a bordo della loro auto quando la stessa è finita improvvisamente fuori strada, non si sa per un malore del 66enne alla guida o meno. Fatto sta che i due sono andati a sbattere violentemente contro un muretto di cinta di una casa e l’impatto non ha lasciato alcuno scampo alla coppia. Sul posto anche l’elisoccorso che però è stato costretto a tornare indietro a seguito della constatazione del decesso dei due sul luogo dell’incidente.

Diretta/ Francia Olanda (risultato finale 4-0): doppietta Mbappé, Maignan ferma Depay

© RIPRODUZIONE RISERVATA