Incidenti oggi, 32enne morto a Fiumicino dopo caduta in scooter/ A Lecce vittima una 87enne

E’ giunto il momento di scoprire anche oggi quali siano stati i principali incidenti che si sono registrati sulle strade italiane nelle ultime ore. Cominciamo da quello avvenuto in provincia di Lecce, lungo la strada che collega Copertino a Galatina. All’altezza dello svincolo per Collemeto una donna di 87 anni è morta e altre tre persone sono rimaste ferite.

L’episodio, come riferito dalla stampa locale, ha visto il coinvolgimento di tre diversi mezzi, leggasi un SUV Nissan Qashqai, una Fiat Panda e un furgone, e le altre tre persone ferite, un uomo di 37 anni e due donne di 32 e 40 anni, sono state trasportate tutte in codice rosso presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove si trovano in gravi condizioni. Ancora al vaglio degli inquirenti la dinamica di quanto accaduto, ma si sa che quando gli uomini del soccorso stradale sono giunti sul luogo segnalato, per l’87enne non vi era più nulla da fare, morta a causa delle gravissime ferite riportate: il personale del 118 ha provato in tutti i modi a rianimare la donna ma alla fine si è dovuto arrendere, decretandone il decesso sul posto.

INCIDENTI OGGI, 32ENNE MORTO A FIUMICINO

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi anche quello accaduto lungo la via Portuense a Fiumicino, nota località in provincia di Roma. In questo caso a perdere la vita è stato un uomo che si trovava a bordo di scooter. L’episodio ha visto la morte purtroppo di un 32enne che a bordo del suo mezzo è finito contro un’auto.

Anche per lui non vi è stato scampo nonostante l’arrivo tempestivo degli uomini del 118. Pesanti le ripercussioni sul traffico nell’area interessata, visto che il tratto di via Portuense dove si è verificato l’incidente è stato chiuso dai vigili in entrambe le direzioni per effettuare tutti i rilievi del caso. Da ricostruire nel dettaglio l’esatta dinamica di quanto accaduto e di chi sono le responsabilità.

