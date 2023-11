Incidenti oggi, 33enne morto a Ciampino/ SUV fuoristrada in modo autonomo, impatto devastante

Come ogni giorno anche oggi, sabato 4 novembre 2023, andiamo a fare il punto su quali siano stati gli incidenti più gravi verificatisi nelle ultime ore sulle strade italiane. Cominciamo da quello accaduto a Roma, l’ennesimo scontro mortale verificatosi nella capitale dall’inizio dell’anno. A perdere la vita in questo caso è stato un 33enne, tale Oscar Roselli, che si trovava sulla via Laurentina quando ha perso il controllo del proprio mezzo. Stava viaggiando all’altezza di Tor Pagnotta, ma ad un certo punto non si è capito bene cosa sia successo e si è schiantato, non si sa se per un malore, un colpo di sonno o magari un guasto al SUV che stava conducendo.

La cosa certa è che nel giro di pochi minuti si sono recati sul luogo segnalato gli uomini del personale medico che hanno trovato il giovane già in condizioni disperate, morto poco dopo. Sul luogo dell’incidente anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno cercato di gestire la viabilità, mettendo subito in sicurezza il tratto coinvolto ed effettuando i primi rilievi per cercare di capire cosa sia successo.

INCIDENTI OGGI, LA VITTIMA DI CIAMPINO ERA IL 33ENNE OSCAR ROSELLI

Dalle prime risultanze non risultano segni compatibili con la presenza di un’altra vettura, di conseguenza il povero 33enne deceduto deve aver fatto tutto da solo, un classico incidente autonomo senza il coinvolgimento di auto o moto. Il ragazzo è stato rinvenuto ancora in vita ma gravissimo e una volta portato in codice rosso presso l’ospedale Sant’Eugenio è deceduto sotto i ferri.

Oscar Raselli, come spiega castellinotizie.it, era un ragazzo molto conosciuto in quel di Ciampino, la città dove viveva, e spesso e volentieri si intratteneva a parlare con le persone; si era inoltre di recente candidato alle ultime amministrative. Aveva anche una grande passione per i cani, che purtroppo ora saranno senza padrone: una comunità lo sta piangendo in queste ore con numerosi messaggi di cordoglio sui social.

