Incidenti oggi, 34enne centauro morto ad Alghero/ Una donna vittima a Genova

Anche oggi, venerdì 28 ottobre 2022, andiamo a vedere insieme quali sono stati gli incidenti più gravi verificatisi sulle strade italiane e che hanno causato delle vittime. Cominciamo da quanto accaduto nel pomeriggio di ieri in località Pieve Ligure, in provincia di Genova, dove si è verificato il decesso di una donna. In base alla ricostruzione riportata da numerosi quotidiani online locale, pare che la vittima fosse a bordo di uno scooter quando ha tamponato violentemente un’auto che era ferma al semaforo di via XXV Aprile, in attesa che scattasse il verde. La donna aveva 54 anni e sembra che mentre stesse guidando sia stata colta da un malore improvviso che le ha fatto perdere il controllo del mezzo, facendola appunto sbattere contro l’auto ferma verso nella strada che porta all’Aurelia, di preciso una Mercedes.

Dopo lo scontro, il mezzo la donna a bordo dello scooter avrebbe continuato al sua folle corsa finendo contro un guardrail e causando la morte sul colpo della 54enne. Sempre in base a quanto emerso pare che la donna fosse appena andata a prendere il figlio 13enne a scuola, e lo stesso fosse posizionato dietro di lei, ma fortunatamente è rimasto illeso. La donna, C. Parodi, era originario di Sori, e quando sul luogo segnalato si è recata l’ambulanza con gli uomini del 118 non c’è stato nulla da fare: morta sul colpo a seguito delle gravissime riferite riportate dopo i vari scontri.

INCIDENTI OGGI, MORTO UN CENTAURO AD ALGHERO: SCONTRO CON UN’AUTO

Fra gli incidenti più gravi che vi riportiamo oggi, anche quello avvenuto ieri pomeriggio in Sardegna, precisamente in zona Alghero, costa nord-ovest della splendida regione. La vittima, Luigi Pinna di Ghilarza, era a bordo della sua moto, quando si è scontrato con un’auto: un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo.

Il centauro aveva appena 34 anni, e quando i soccorsi sono arrivati sul luogo segnalato, anche con un elisoccorso decollato dalla base di Alghero, per il motociclista non vi era ormai più nulla da fare. Feriti invece in maniera lieve i passeggeri dell’automobile, mentre per quanto riguarda le dinamiche, non è ancora ben chiaro cosa sia accaduto, e le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire con esattezza la vicenda.

