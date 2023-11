Incidenti oggi, 35enne morto a Castellammare dopo caduta in scooter/ Sull’A12 tir sfonda guardrail

Facciamo il punto anche oggi su quali siano stati i principali incidenti avvenuti sulle strade italiane, scontri che purtroppo hanno causato vittime o feriti gravi. Partiamo da quello accaduto a Castellammare di Stabia, noto comune della provincia di Napoli, dove un uomo ha perso la vita. La vittima, come riferito dalle cronache locali, era un ragazzo di 35 anni che si trovava a bordo di uno scooter: all’improvviso ha perso il controllo del mezzo, molto probabilmente per via di un malore, per poi schiantarsi.

Purtroppo l’impatto, avvenuto in via De Gasperi, è stato devastante e non ha lasciato scampo allo stesso 35enne. Quando gli uomini del soccorso sono giunti sul luogo segnalato, hanno provato in tutti i modi a rianimare lo scooterista, prima di alzare bandiera bianca e decretarne il decesso sul posto. La strada è stata chiusa al traffico per permettere i rilievi alle autorità e nel contempo per l’arrivo del pm di turno che ha disposto il sequestro della salma per una successiva autopsia: bisognerà infatti verificare se l’uomo sia morto per il malore o per lo schianto.

INCIDENTI OGGI, CAMIONISTA SFONDA GUARDRAIL SULL’A12

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi anche quello accaduto lungo l’autostrada A12 all’altezza di Seravezza, in zona Forte dei Marmi, in provincia di Lucca. Un tir è sbandato per poi sfondare il guardrail e finire di sotto.

L’episodio ha visto il 45enne camionista riportare un trauma cranico e varie contusioni, ma fortunatamente non è in pericolo di vita anche se è stato trasferito presso l’ospedale Versilia in codice rosso. Resta da ricostruire quanto sia accaduto e sembra che il camionista abbia dovuto scartare improvvisamente dopo aver avvistato un’auto ferma sulla carreggiata a seguito di un incidente. Se il “volo” si fosse verificato qualche decina di metri più avanti avrebbe potuto avere conseguenze più drammatiche visto che sarebbe precipitato sulla strada di sotto dove passano le auto.

