Incidenti oggi, 35enne morto a Lecce/ Scontro furgone-tir: una vittima in A1

Anche oggi, venerdì 3 marzo 2023, andremo ad elencarvi quali sono stati gli incidenti più gravi verificatisi sulle strade italiane nelle ultime ore. Partiamo da quanto è capitato ieri a in provincia di Lecce dove un ragazzo di 35 anni è morto in sella alla sua moto. L’episodio, come riferito da Lecceprima, si è verificato di preciso lungo la strada provinciale 359, quella che collega Nardò ad Avetrana, e la vittima si chiamava Marco Vetrugno, originario di Novoli ma residente a Nardò.

Il 35enne era in sella ad una Yamaha quando, per cause ancora da spiegare nel dettaglio, si è scontrato violentemente contro un furgone Qubo a marchio Fiat. Purtroppo per il centauro il devastante impatto è stato fatale visto che lo stesso, quando i soccorsi sono giunti sul luogo segnalato, era già deceduto: troppo gravi le ferite riportate. I sanitari, intervenuti con un’automedica e un’ambulanza, hanno tentato più volte di rianimare il 35enne di Nardò, ma alla fine si sono dovuti arrendere dichiarandone il decesso sul posto.

INCIDENTI OGGI, 58ENNE DI BRINDISI MORTO IN A1

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo riportarvi oggi anche quello avvenuto lungo l’autostrada del sole, l’A1, tra i caselle di Casalpusterlengo e Lodi, in Lombardia, all’altezza del polo logistico di Livraga, direzione Milano.

In questo caso a perdere la vita è stato un uomo di 58 anni originario di Brindisi, nota località pugliese. La vittima era a bordo di un furgone che si scontrato con un tir: un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al 58enne e che ha creato non poche ripercussioni sul traffico autostradale, tornato regolare solamente dopo diverse ore. Sul luogo si sono recati i vigili del fuoco nonché la polizia stradale e gli uomini del personale sanitario, assieme ai tecnici della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia. In quel tratto di A1 non è purtroppo la prima volta che si registrano incidenti mortali.

