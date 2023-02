Incidenti oggi, 35enne morto a Lecce/ Tamponamento a Paderno: 78enne grave

Sono tanti anche oggi gli incidenti gravi che purtroppo dobbiamo segnalarvi, a cominciare da quello che si è verificato nella giornata di ieri in quel della provincia di Lecce, precisamente lungo la via che collega Spongano e Poggiardo. Un uomo di 35 anni ha perso la vita, tale Andrea Fanciullo, di Poggiardo.

La vittima si trovava alla guida di un’auto, una Ford c-max, quando per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo, per poi ribaltarsi più volte e terminare la propria corsa impazzita contro un albero. Tutta da ricostruire la dinamica dell’incidente visto che gli inquirenti stanno cercando di capire come abbia fatto il mezzo a ribaltarsi ma non è da escludere un malore, ma anche una distrazione, un guasto, l’alta velocità o infine un colpo di sonno. La cosa certa è che quando gli uomini del 118 sono giunti sul luogo segnalato per il 35enne non vi era già più nulla da fare: l’uomo è infatti deceduto sul colpo.

INCIDENTI OGGI, ANZIANO IN COMA DOPO TAMPONAMENTO SULLA MILANO-MEDA

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo riportarvi oggi anche quello che è accaduto ieri lungo la Milano-Meda, nota strada a scorrimento veloce che collega il capoluogo lombardo fino alla provincia di Como. Nel tratto compreso fra l’uscita di Paderno e l’innesto per la tangenziale Nord, si è verificato un maxi tampone che ha coinvolto diversi mezzi.

Un 78enne alla guida di un’auto ha centrato una macchina che aveva davanti a se e che a sua volta è andata a sbattere contro altri due veicoli. Ad avere la peggio è stato il 78enne che ha innescato il tutto, soccorso dagli uomini del 118 in arresto cardiocircolatorio. L’anziano signore è stato in seguito trasferito in codice rosso presso l’ospedale di Niguarda dove si trova attualmente in coma: non è da escludere che abbia avuto un malore mentre era sul mezzo.

