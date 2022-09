Incidenti oggi, 36enne investita da camion a Bologna/ 2 giovani morti ad Alessandria

Anche oggi, giovedì 1 settembre 2022, dobbiamo purtroppo segnalarvi una serie di incidenti mortali. Fra questi va menzionato quello che si è verificato ieri mattina all’alba in quel di Castenaso, comune della provincia di Bologna divenuto tristemente famoso poche settimane fa in quanto città di residenza delle due sorelle travolte da un Frecciarossa a Riccione. A morire in questo caso è stata una ragazza di 36 anni, tale Sonia Fabbri, a seguito di un incidente avvenuto in via Masserenti.

La giovane si trovava a bordo di uno scooter, e molto probabilmente, come riferisce l’edizione online de Il Resto del Carlino, si stava recando presso il negozio “Verdura” di via Santo Stefano, dove la stessa lavorava. Non è ben chiaro cosa sia accaduto fatto sta che la 36enne è finita contro un camion attorno alle ore 6:30, orario in cui è stata allertata la polizia nonché i soccorsi. La 36enne si stava recando presso il centro, e all’altezza del civico 410 è stata investita da un autocarro Fiat Ducato che stava invece percorrendo il senso di marcia opposta, invadendo l’altra corsia.

INCIDENTI OGGI, MAGGIORI DETTAGLI SULLO SCONTRO DI ALESSANDRIA

Quando i soccorsi sono giunti sul luogo incriminato purtroppo non vi è stato nulla da fare per la ragazza, morta sul colpo. Da ricostruite nel dettaglio quanto accaduto, e non è da escludere che il guidatore del camion abbia avuto un malore o un colpo di sonno: nei prossimi giorni la vicenda sarà senza dubbio più chiara. E fra gli incidenti di oggi dobbiamo tornare a parlarvi del tragico scontro avvenuto in provincia di Alessandria nella giornata di ieri.

Sono emersi alcuni particolari purtroppo tragici, a cominciare dall’età delle due vittime, due ragazzi di 16 e 18 anni. I due feriti, invece, hanno 17 e 18 anni. Il gruppo stava percorrendo la strada provinciale 230, nel comune di Terzo in direzione di Castel Boglione, quando l’auto su cui viaggiavano le due vittime, una Fiat Punto, si è scontrata con una Golf condotta da un 46enne, rimasto fortunatamente solo ferito. Ancora da accertare la dinamica di quanto accaduto.

